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Путин оценил отношения России с Казахстаном
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РИА Новости

Путин оценил отношения России с Казахстаном

14:24 05.02.2020 (обновлено: 14:45 05.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Отношения России и Казахстана - это пример надежного стратегического партнерства и союзничества, торгово-экономические отношения между странами расширяются по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в России.
В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Лавров обсудил с послом Казахстана двустороннее сотрудничество
"Отношения России и Казахстана - это пример надежного стратегического партнерства и союзничества, двустороннее взаимодействие опирается на прочные исторические, культурные и духовные узы между нашими народами. Высоко ценим достигнутый уровень доверия и взаимодействия с руководством Казахстана. В прошлом году мы провели 9 встреч с президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, и, конечно же, поддерживаем самый плотный контакт с нашим добрым другом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым", - сказал Путин.
По его словам, во многом благодаря совместным усилиям России и Казахстана поступательно развивается интеграция в рамках ЕврАзЭС.
"Торгово-экономические отношения между нашими странами расширяются по всем направлениям, в том числе в промышленности, в энергетике, в сфере инвестиций. Россия и Казахстан тесно координируют подходы к вопросам международной повестки дня. Казахстанские партнеры, как известно, предоставили площадку для организации астанинского переговорного процесса по урегулированию в Сирии", - добавил президент РФ.
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Евразийский экономический союзВладимир ПутинРоссияКазахстанВ мире
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