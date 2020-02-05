Путин оценил отношения России с Казахстаном

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Отношения Отношения России Казахстана - это пример надежного стратегического партнерства и союзничества, торгово-экономические отношения между странами расширяются по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в России.

В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов.

"Отношения России и Казахстана - это пример надежного стратегического партнерства и союзничества, двустороннее взаимодействие опирается на прочные исторические, культурные и духовные узы между нашими народами. Высоко ценим достигнутый уровень доверия и взаимодействия с руководством Казахстана. В прошлом году мы провели 9 встреч с президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, и, конечно же, поддерживаем самый плотный контакт с нашим добрым другом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым", - сказал Путин.

По его словам, во многом благодаря совместным усилиям России и Казахстана поступательно развивается интеграция в рамках ЕврАзЭС.