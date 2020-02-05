Путин заявил, что послы всегда могут рассчитывать на помощь госорганов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот заявил послам иностранных государств, что они могут рассчитывать на поддержку органов государственной власти, деловых и общественных кругов.
В Кремле началась церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии принимают участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств, в том числе из США, Ирана, Германии, Австралии.
"Вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны российских органов государственной власти, деловых и общественных кругов. И все ваши полезные начинания, безусловно, получат поддержку ", - сказал Путин.