Путин заявил, что послы всегда могут рассчитывать на помощь госорганов

В Кремле началась церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии принимают участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств, в том числе из США, Ирана, Германии, Австралии.

"Вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны российских органов государственной власти, деловых и общественных кругов. И все ваши полезные начинания, безусловно, получат поддержку ", - сказал Путин.