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Путин заявил, что послы всегда могут рассчитывать на помощь госорганов
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РИА Новости

Путин заявил, что послы всегда могут рассчитывать на помощь госорганов

14:12 05.02.2020 (обновлено: 14:45 05.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот заявил послам иностранных государств, что они могут рассчитывать на поддержку органов государственной власти, деловых и общественных кругов.
В Кремле началась церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии принимают участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств, в том числе из США, Ирана, Германии, Австралии.
"Вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны российских органов государственной власти, деловых и общественных кругов. И все ваши полезные начинания, безусловно, получат поддержку ", - сказал Путин.
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