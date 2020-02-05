Путин заявил, что в Москве на День Победы ждут зарубежные делегации

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве ждут на торжественные мероприятия по случаю 75-летия окончания Второй Мировой войны лидеров зарубежных государств и иностранные делегации, чтобы почтить память погибших, отдать дань уважения ветеранам и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости.

На церемонии вручения верительных грамот российский президент напомнил, что в нынешнем году отмечается 75-летие окончания Второй Мировой войны.

"В мае мы ждем в Москве на торжественные мероприятия, посвященные великой Победе, лидеров зарубежных государств, иностранные делегации, чтобы почтить память миллионов погибших, отдать дань уважения ветеранам и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости", - сказал Путин.