Путин заявил, что в Москве на День Победы ждут зарубежные делегации

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве ждут на торжественные мероприятия по случаю 75-летия окончания Второй Мировой войны лидеров зарубежных государств и иностранные делегации, чтобы почтить память погибших, отдать дань уважения ветеранам и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости.
На церемонии вручения верительных грамот российский президент напомнил, что в нынешнем году отмечается 75-летие окончания Второй Мировой войны.
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"В мае мы ждем в Москве на торжественные мероприятия, посвященные великой Победе, лидеров зарубежных государств, иностранные делегации, чтобы почтить память миллионов погибших, отдать дань уважения ветеранам и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости", - сказал Путин.
Он отметил, что именно эти идеалы были положены государствами-победителями, участниками антигитлеровской коалиции в основу послевоенного мироустройства, закрепленного 75 лет назад в уставе ООН.
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