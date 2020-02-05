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Путин заявил, что в Москве на День Победы ждут зарубежные делегации
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РИА Новости

Путин заявил, что в Москве на День Победы ждут зарубежные делегации

14:05 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве ждут на торжественные мероприятия по случаю 75-летия окончания Второй Мировой войны лидеров зарубежных государств и иностранные делегации, чтобы почтить память погибших, отдать дань уважения ветеранам и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости.
На церемонии вручения верительных грамот российский президент напомнил, что в нынешнем году отмечается 75-летие окончания Второй Мировой войны.
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"В мае мы ждем в Москве на торжественные мероприятия, посвященные великой Победе, лидеров зарубежных государств, иностранные делегации, чтобы почтить память миллионов погибших, отдать дань уважения ветеранам и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости", - сказал Путин.
Он отметил, что именно эти идеалы были положены государствами-победителями, участниками антигитлеровской коалиции в основу послевоенного мироустройства, закрепленного 75 лет назад в уставе ООН.
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День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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