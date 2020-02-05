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Путин оценил уровень российско-китайских отношений
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РИА Новости

Путин оценил уровень российско-китайских отношений

13:56 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уровень отношений с Китаем беспрецедентен, сотрудничество идет по всем направлениям, включая ВТС, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами.
"Отношения с Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это действительно всеобъемлющее стратегической партнерство: последовательно наращивается двусторонний товарооборот, запущен газопровод "Сила Сибири", успешно развиваются связи в области обороны и военно-технического сотрудничества", - сказал Путин.
Она напомнил, что в апреле планируется дать старт российско-китайскому перекрестному году научно-технологической и инновационной кооперации.
"Наши страны координируют позиции по ключевым проблемам глобальной и региональной повестки дня, слаженно работают в международных организациях, в том числе в ООН, БРИКС, ШОС", - подчеркнул он.
Российско-китайское сотрудничество
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Владимир ПутинКитайРоссияВ мире
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