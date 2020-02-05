Путин оценил уровень российско-китайских отношений

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уровень отношений с Уровень отношений с Китаем беспрецедентен, сотрудничество идет по всем направлениям, включая ВТС, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами.

"Отношения с Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это действительно всеобъемлющее стратегической партнерство: последовательно наращивается двусторонний товарооборот, запущен газопровод "Сила Сибири", успешно развиваются связи в области обороны и военно-технического сотрудничества", - сказал Путин.

Она напомнил, что в апреле планируется дать старт российско-китайскому перекрестному году научно-технологической и инновационной кооперации.