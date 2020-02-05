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РИА Наука
2020-02-05T13:54+0300
https://ria.ru/20200205/1564279336.html
Опрос: россияне стали меньше верить в лидерство в исследовании космоса
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РИА Новости

Опрос: россияне стали меньше верить в лидерство в исследовании космоса

13:54 05.02.2020
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© Фото : страница International Space Station в InstagramАстронавт Эндрю Морган во время выхода в открытый космос на МКС
Астронавт Эндрю Морган во время выхода в открытый космос на МКС
© Фото : страница International Space Station в Instagram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Количество россиян, уверенных в лидерстве России в космической сфере, снизилось с 2018 года почти на треть, говорится в опросе, опубликованном на сайте ВЦИОМ.
"Чаще всего лидерство российской науки наши соотечественники отмечают в военной сфере (32%), в космосе (21%, со снижением на 9 п.п. (процентных пунктов) с 2018 г.) и в здравоохранении (13%). Реже на лидерство указывали в атомной и ядерной энергетике (5%), в программировании и IT-технологиях (5%)", - говорится в аналитическом обзоре к опросу.
Так респонденты ответили на вопрос: "Как Вы считаете, в каких сферах лидирует российская наука?"
ВЦИОМ поясняет, что опрашиваемые могли назвать до трех направлений, в которых лидирует российская наука. Таким образом, количество процентов высказавшихся за тот или иной ответ отсчитывается не от общего числа в 100%.
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В таких направлениях, как "военная сфера" и "здравоохранение" зафиксирован рост уверенности в лидерстве России у опрашиваемых на 2 пункта.
Всероссийский опрос проведен "ВЦИОМ-Спутник" 1 февраля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Как сообщается на сайте, для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
За реализацию космической программы России отвечают два ведомства - "Роскосмос" и РАН. РАН формирует проведение научных исследований, а "Роскосмос" создает соответствующую технику и ведет подготовку космонавтов для проведения экспериментов. Оба ведомства несколько лет назад возглавили новые руководители - осенью 2017 президентом РАН был выбран Александр Сергеев, а в мае 2018 года генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" назначен Дмитрий Рогозин.
В 2018 году в российской космонавтике произошла первая за 35 лет авария с пилотируемой ракетой, а также загадочная история с "дыркой" в корабле "Союз". 2019 год впервые за 16 лет прошел без аварий. Кроме того, в прошлом году Россия впервые за много лет запустила в космос космическую обсерваторию.
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РИА НаукаКосмосКосмос - РИА НаукаВЦИОМРоссийская академия наукРоскосмосДмитрий РогозинРоссия
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