Киноакадемик рассказала, за кого она проголосовала на "Оскаре"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. После завершения голосования одна из киноакадемиков (актриса) на правах анонимности . После завершения голосования одна из киноакадемиков (актриса) на правах анонимности поделилась своим выбором с THR.

Картины в категории "лучший фильм" она расположила следующим образом: (1) Однажды… в Голливуде, (2) "1917", (3) "Джокер", (4) "Паразиты", (5) "Ford против Ferrari", (6) "Ирландец", (7) "Брачная история", (8) "Кролик Джоджо", (9) "Маленькие женщины".

"Джокер" мне понравился больше, чем я ожидала <…> после просмотра я много о нем размышляла, "1917" — очень хороший, но довольно прямолинейный фильм об ужасах войны. Что касается "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино, то после второго раза он мне показался еще более интересным, чем после первого. Я была в Лос-Анджелесе в 60-е годы, и, как мне кажется, он прекрасно воссоздал ту эпоху. Эта картина – сложнее, чем "1917", и я дольше о ней думала", — рассказала эксперт.

"Маленькие женщины" совсем не понравился киноакадемику из-за плохой актерской игры, кроме того, ей показалась странным, что четыре британки играли американских девушек. Над "Кроликом Джоджо" ей было сложно смеяться из-за темы, "Брачную историю" она назвала "притянутой за уши", потому что не могут "небродвейская" актриса и "небродвейский" режиссер жить в таком доме без постоянной дневной работы.

© Universal Pictures Russia (2019) Кадр из фильма "1917" 1 из 8 Кадр из фильма "1917" © Universal Pictures Russia (2019) © 22 & Indiana Pictures (2019) Кадр из фильма "Джокер" 2 из 8 Кадр из фильма "Джокер" © 22 & Indiana Pictures (2019) © Предоставлено компанией ПРОвзгляд Кадр из фильма "Паразиты" 3 из 8 Кадр из фильма "Паразиты" © Предоставлено компанией ПРОвзгляд © 20th Century Fox, 2019 Фильм "Ford против Ferrari"(2019) 4 из 8 Фильм "Ford против Ferrari"(2019) © 20th Century Fox, 2019 © Netflix (2019) Кадр из фильма "Ирландец" 5 из 8 Кадр из фильма "Ирландец" © Netflix (2019) © Netflix, 2019 Кадр из фильма "Брачная История"(2019) 6 из 8 Кадр из фильма "Брачная История"(2019) © Netflix, 2019 © Fox Searchlight (2019) Кадр из фильма "Кролик Джоджо" 7 из 8 Кадр из фильма "Кролик Джоджо" © Fox Searchlight (2019) © WDSSPR (2019) Кадр из фильма "Маленькие женщины" 8 из 8 Кадр из фильма "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) 1 из 8 Кадр из фильма "1917" © Universal Pictures Russia (2019) 2 из 8 Кадр из фильма "Джокер" © 22 & Indiana Pictures (2019) 3 из 8 Кадр из фильма "Паразиты" © Предоставлено компанией ПРОвзгляд 4 из 8 Фильм "Ford против Ferrari"(2019) © 20th Century Fox, 2019 5 из 8 Кадр из фильма "Ирландец" © Netflix (2019) 6 из 8 Кадр из фильма "Брачная История"(2019) © Netflix, 2019 7 из 8 Кадр из фильма "Кролик Джоджо" © Fox Searchlight (2019) 8 из 8 Кадр из фильма "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019)

"Ирландец" был для нее "слишком длинным и с большим количеством повторов", в "Ford против Ferrari" она отметила двух актеров и главную мысль, "Паразиты", по ее мнению, "красиво сделан, но второй раз смотреть его не хочется".