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Культура
2020-02-05T17:28+0300
https://ria.ru/20200205/1564278894.html
Киноакадемик рассказала, за кого она проголосовала на "Оскаре"
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РИА Новости

Киноакадемик рассказала, за кого она проголосовала на "Оскаре"

17:28 05.02.2020
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© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
© WDSSPR
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. После завершения голосования одна из киноакадемиков (актриса) на правах анонимности поделилась своим выбором с THR.
Картины в категории "лучший фильм" она расположила следующим образом: (1) Однажды… в Голливуде, (2) "1917", (3) "Джокер", (4) "Паразиты", (5) "Ford против Ferrari", (6) "Ирландец", (7) "Брачная история", (8) "Кролик Джоджо", (9) "Маленькие женщины".
"Джокер" мне понравился больше, чем я ожидала <…> после просмотра я много о нем размышляла, "1917" — очень хороший, но довольно прямолинейный фильм об ужасах войны. Что касается "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино, то после второго раза он мне показался еще более интересным, чем после первого. Я была в Лос-Анджелесе в 60-е годы, и, как мне кажется, он прекрасно воссоздал ту эпоху. Эта картина – сложнее, чем "1917", и я дольше о ней думала", — рассказала эксперт.
"Маленькие женщины" совсем не понравился киноакадемику из-за плохой актерской игры, кроме того, ей показалась странным, что четыре британки играли американских девушек. Над "Кроликом Джоджо" ей было сложно смеяться из-за темы, "Брачную историю" она назвала "притянутой за уши", потому что не могут "небродвейская" актриса и "небродвейский" режиссер жить в таком доме без постоянной дневной работы.
© Universal Pictures Russia (2019)Кадр из фильма "1917"
Кадр из фильма 1917
1 из 8
Кадр из фильма "1917"
© Universal Pictures Russia (2019)
© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
2 из 8
Кадр из фильма "Джокер"
© 22 & Indiana Pictures (2019)
© Предоставлено компанией ПРОвзглядКадр из фильма "Паразиты"
Кадр из фильма Паразиты
3 из 8
Кадр из фильма "Паразиты"
© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
© 20th Century Fox, 2019Фильм "Ford против Ferrari"(2019)
Фильм Ford против Ferrari(2019)
4 из 8
Фильм "Ford против Ferrari"(2019)
© 20th Century Fox, 2019
© Netflix (2019)Кадр из фильма "Ирландец"
Кадр из фильма Ирландец
5 из 8
Кадр из фильма "Ирландец"
© Netflix (2019)
© Netflix, 2019Кадр из фильма "Брачная История"(2019)
Кадр из фильма Брачная История(2019)
6 из 8
Кадр из фильма "Брачная История"(2019)
© Netflix, 2019
© Fox Searchlight (2019)Кадр из фильма "Кролик Джоджо"
Кадр из фильма Кролик Джоджо
7 из 8
Кадр из фильма "Кролик Джоджо"
© Fox Searchlight (2019)
© WDSSPR (2019)Кадр из фильма "Маленькие женщины"
Кадр из фильма Маленькие женщины
8 из 8
Кадр из фильма "Маленькие женщины"
© WDSSPR (2019)
1 из 8
Кадр из фильма "1917"
© Universal Pictures Russia (2019)
2 из 8
Кадр из фильма "Джокер"
© 22 & Indiana Pictures (2019)
3 из 8
Кадр из фильма "Паразиты"
© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
4 из 8
Фильм "Ford против Ferrari"(2019)
© 20th Century Fox, 2019
5 из 8
Кадр из фильма "Ирландец"
© Netflix (2019)
6 из 8
Кадр из фильма "Брачная История"(2019)
© Netflix, 2019
7 из 8
Кадр из фильма "Кролик Джоджо"
© Fox Searchlight (2019)
8 из 8
Кадр из фильма "Маленькие женщины"
© WDSSPR (2019)
"Ирландец" был для нее "слишком длинным и с большим количеством повторов", в "Ford против Ferrari" она отметила двух актеров и главную мысль, "Паразиты", по ее мнению, "красиво сделан, но второй раз смотреть его не хочется".
В категории "лучший режиссер" собеседник THR выбрала Тарантино, "актер" — Хоакин Феникс, "актриса" — Рене Зеллвегер, "актер второго плана" — Брэд Питт, "актриса второго плана" — Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"), "лучший иностранный художественный фильм" — "Боль и слава" Педро Альмодовара.
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КультураКвентин ТарантиноМартин СкорсезеПедро АльмодоварРене ЗеллвегерКино и сериалыНовости культурыСкарлетт ЙоханссонОскар (премия)Брэд Питт (Уильям Бредли)
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