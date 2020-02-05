Россия открыта к сотрудничеству с Канадой, заявил Путин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с Канадой на основе взаимного уважения и учета интересов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Открыты к сотрудничеству с Канадой на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. Наши страны являются соседями в Арктике и несут общую ответственность за устойчивое развитие этого обширного региона, за сохранение традиционного образа жизни коренных народов и бережное отношение к его хрупкой экосистеме", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
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Президент добавил, что Россия также выступает за развитие связей с Новой Зеландией в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях, считает полезным взаимодействие по международным вопросам, включая борьбу с терроризмом и проблематику изменения климата.