Россия открыта к сотрудничеству с Канадой, заявил Путин

"Открыты к сотрудничеству с Канадой на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. Наши страны являются соседями в Арктике и несут общую ответственность за устойчивое развитие этого обширного региона, за сохранение традиционного образа жизни коренных народов и бережное отношение к его хрупкой экосистеме", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.