Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T14:02+0300
https://ria.ru/20200205/1564278841.html
Россия открыта к сотрудничеству с Канадой, заявил Путин
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564052631_0:5:3035:1712_1036x0_80_0_0_db152d5f46a3e2c92f444f26200d252c.jpg
РИА Новости

Россия открыта к сотрудничеству с Канадой, заявил Путин

13:47 05.02.2020 (обновлено: 14:02 05.02.2020)
200
© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с Канадой на основе взаимного уважения и учета интересов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Открыты к сотрудничеству с Канадой на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. Наши страны являются соседями в Арктике и несут общую ответственность за устойчивое развитие этого обширного региона, за сохранение традиционного образа жизни коренных народов и бережное отношение к его хрупкой экосистеме", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Здание американского Сената в Вашингтоне
16 января, 20:06
Сенат США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой
Президент добавил, что Россия также выступает за развитие связей с Новой Зеландией в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях, считает полезным взаимодействие по международным вопросам, включая борьбу с терроризмом и проблематику изменения климата.
110027
Обсудить 1
Владимир ПутинКанадаРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Россия выступает в поддержку суверенитета Ирака, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин: иранская сделка критически значима для глобальной стабильности
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность конструктивных отношений с Германией
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин прокомментировал отношения России и Великобритании
Президент РФ Владимир Путин
Путин выразил надежду на визит президента Алжира в Москву
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин оценил уровень российско-китайских отношений
Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин назвал Францию одним из ключевых международных партнеров России
Президент РФ Владимир Путин и посол Австралии в России Грейм Михан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин: Россия выступает за выстраивание сотрудничества с Австралией
Президент РФ Владимир Путин
Путин: от отношений России и США зависят мир и безопасность на планете
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость расширения политического диалога
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил возможности для расширения взаимодействия с Грецией
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил ситуацию на Балканах
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин оценил отношения России с Казахстаном
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин заявил о приближении человечества к "опасной черте"
Президент РФ Владимир Путин
Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния