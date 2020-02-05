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2020-02-05T13:42+0300
https://ria.ru/20200205/1564278581.html
МИД представил выставку ко Дню дипломатического сотрудника
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РИА Новости

МИД представил выставку ко Дню дипломатического сотрудника

13:42 05.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел России представило выставку, посвященную Дню дипломатического работника.
День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.
Выставка подготовлена историко-документальным департаментом министерства иностранных дел и организована в главном здании на Смоленской площади в Москве. Она посвящена видным дипломатическим деятелям страны, среди которых министры иностранных дел Адам Чарторыйский, Михаил Муравьев, Николай Гирс, дипломаты Иван Симолин, Александр Грибоедов и другие.
"Историко-документальным департаментом подготовлена выставка, посвященная Дню дипломатического работника. В этом году выставка посвящена великим предшественникам, тем, кто закладывал основы российской внешней политики и дипломатии. Мы говорим о том, что министерство иностранных дел глубоко традиционно в том, что касается защиты геополитических интересов нашей страны, отстаивании их на международной арене. Сегодня мы рассказываем о наших замечательных предшественниках, не только заложивших основы, но и практически осуществлявших защиту национальных интересов нашей страны", - сказала на открытии выставки директор историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова.
Здание Министерства иностранных дел РФ
4 февраля, 13:21
МИД опубликовал тематические подборки документов Ялтинской конференции
В состав экспозиции входят как личные документы дипломатов, такие как прошения о приеме на службу, наградные документы и другие, а также копии заключенных при их непосредственном участии международных договоров, материалы об организованных ими многосторонних конференциях по вопросам международной политики и об инициативах дипломатов в этой области.
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Александр ГрибоедовМИД РФРоссияВ мире
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