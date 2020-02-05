МИД представил выставку ко Дню дипломатического сотрудника

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел России представило выставку, посвященную Дню дипломатического работника.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.

Выставка подготовлена историко-документальным департаментом министерства иностранных дел и организована в главном здании на Смоленской площади в Москве. Она посвящена видным дипломатическим деятелям страны, среди которых министры иностранных дел Адам Чарторыйский, Михаил Муравьев, Николай Гирс, дипломаты Иван Симолин, Александр Грибоедов и другие.

"Историко-документальным департаментом подготовлена выставка, посвященная Дню дипломатического работника. В этом году выставка посвящена великим предшественникам, тем, кто закладывал основы российской внешней политики и дипломатии. Мы говорим о том, что министерство иностранных дел глубоко традиционно в том, что касается защиты геополитических интересов нашей страны, отстаивании их на международной арене. Сегодня мы рассказываем о наших замечательных предшественниках, не только заложивших основы, но и практически осуществлявших защиту национальных интересов нашей страны", - сказала на открытии выставки директор историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова.