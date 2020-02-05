В МИД оценили ситуацию с механизмом разрешения споров по СВПД

В министерстве обратили внимание на высказывания высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля во время его визита в Тегеран 4 февраля, где он упомянул о якобы достигнутой всеми участниками СВПД договорённости относительно расширения предусмотренного Планом действий временного диапазона для разрешения споров и переносе соответствующих дат.

"Такая подача может создать впечатление, будто предусмотренный параграфом 36 СВПД механизм разрешения споров приведён в действие и "отсчёт времени" начался. Это не так. Коллегам в Брюсселе, мы уверены, хорошо известно, что никаких решений на этот счёт странами-участницами всеобъемлющих договорённостей не принималось", - говорится в комментарии МИД.

"На данный момент имеется только совместное обращение Великобритании, Германии и Франции к Высокому представителю ЕС, в котором они информировали о своём решении пойти по пути запуска механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36. Однако дальше этого дело не пошло, ведь СВПД не содержит никаких пояснений по поводу того, как и когда приводится в действие упомянутый механизм. Есть и множество других пробелов", - отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что без устранения процедурного вакуума, без предварительного согласования всех деталей механизм разрешения споров не может быть полноценно активирован.

"Исходим из того, что разговоры о продлении сроков процесса, который ещё не начался, носят спекулятивный характер", - подчеркнули в министерстве.

Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.