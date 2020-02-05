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В Турции около 50 человек оказались под завалами из-за схода лавины
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РИА Новости

В Турции около 50 человек оказались под завалами из-за схода лавины

13:33 05.02.2020 (обновлено: 15:36 05.02.2020)
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© REUTERS / Ihlas News AgencyПоисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции. 5 февраля 2020
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции. 5 февраля 2020
© REUTERS / Ihlas News Agency
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции. 5 февраля 2020
АНКАРА, 5 фев - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции, идут спасательные работы, заявил глава муниципалитета района Бахчесарай провинции Ван Меки Арвас.
Во вторник губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что в районе Бахчесарай по меньшей мере четыре пассажира микроавтобуса погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины.
Около 300 спасателей вели поиск двух пассажиров микроавтобуса, пропавших в результате схода лавины. Новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб.
"Из-под снега извлекли 8 погибших, около 50 еще там, спасатели работают", - цитирует Арваса телеканал NTV.
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