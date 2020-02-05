Волин прокомментировал обыски у ретранслятора Первого канала в Латвии

"Это отнюдь не улучшает и без того сильно подпорченный имидж Латвийской республики, где, к сожалению, неоднократно имеют (место - ред.) факты предвзятого отношения к журналистам, а зачастую и прямого нарушения права людей на получение информации", - сказал Волин.

В Baltijas Mediju Alianse входит "Первый балтийский канал", который ретранслирует программы Первого канала России, рекламное агентство "Первый балтийский музыкальный канал", рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic, дистрибьютор телевизионных каналов Tem LV и издательский дом Print Media, а также газеты MK Latvija и MK Estoņija и их интернет версии. Всего Baltijas Mediju Alianse включает 25 телевизионных каналов в Балтии. Предприятие производит местные телевизионные новости для Латвии и Эстонии.