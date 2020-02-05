Волин прокомментировал обыски у ретранслятора Первого канала в Латвии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ситуация с обысками в офисе латвийской компании, транслирующей российский Первый канал, не улучшает и без того подпорченную репутацию Латвийской республики, где нередко нарушается право людей на получение информации, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Ранее Латвийское телевидение (ЛТВ) сообщило, что Служба госбезопасности Латвии (СГБ) вечером во вторник провела оперативные действия в помещениях предприятия Baltijas Mediju alianse, которая занимается ретрансляцией в странах Балтии программ Первого канала России и REN TV.
"Это отнюдь не улучшает и без того сильно подпорченный имидж Латвийской республики, где, к сожалению, неоднократно имеют (место - ред.) факты предвзятого отношения к журналистам, а зачастую и прямого нарушения права людей на получение информации", - сказал Волин.
В Baltijas Mediju Alianse входит "Первый балтийский канал", который ретранслирует программы Первого канала России, рекламное агентство "Первый балтийский музыкальный канал", рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic, дистрибьютор телевизионных каналов Tem LV и издательский дом Print Media, а также газеты MK Latvija и MK Estoņija и их интернет версии. Всего Baltijas Mediju Alianse включает 25 телевизионных каналов в Балтии. Предприятие производит местные телевизионные новости для Латвии и Эстонии.