МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники РБК вернулись на рабочие места после эвакуации из-за возгорания, сообщили РИА новости в пресс-службе издания.
Ранее пресс-служба РБК сообщила об эвакуации в здании из-за пожарной тревоги.
"Все сотрудники на рабочих местах. У нас небольшой запах гари в здании, но вполне себе, сейчас проветриваемся и продолжаем работать. Действительно было возгорание, в подсобном помещении на первом этаже, непосредственно под нашим ньюсрумом. Сейчас все хорошо" - рассказали в пресс-службе.
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