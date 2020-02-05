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Сотрудники РБК вернулись на рабочие места после эвакуации
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РИА Новости

Сотрудники РБК вернулись на рабочие места после эвакуации

13:32 05.02.2020 (обновлено: 13:33 05.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание медиахолдинга "РБК" в Москве
Здание медиахолдинга РБК в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Здание медиахолдинга "РБК" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники РБК вернулись на рабочие места после эвакуации из-за возгорания, сообщили РИА новости в пресс-службе издания.
Ранее пресс-служба РБК сообщила об эвакуации в здании из-за пожарной тревоги.
© РБКСкриншот страницы телеграм-канала РБК
Скриншот страницы телеграм-канала РБК
© РБК
Скриншот страницы телеграм-канала РБК
"Все сотрудники на рабочих местах. У нас небольшой запах гари в здании, но вполне себе, сейчас проветриваемся и продолжаем работать. Действительно было возгорание, в подсобном помещении на первом этаже, непосредственно под нашим ньюсрумом. Сейчас все хорошо" - рассказали в пресс-службе.
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РБК (медиагруппа)МоскваПроисшествия
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