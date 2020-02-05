Сотрудники РБК вернулись на рабочие места после эвакуации

"Все сотрудники на рабочих местах. У нас небольшой запах гари в здании, но вполне себе, сейчас проветриваемся и продолжаем работать. Действительно было возгорание, в подсобном помещении на первом этаже, непосредственно под нашим ньюсрумом. Сейчас все хорошо" - рассказали в пресс-службе.