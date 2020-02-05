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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
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РИА Новости

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

13:26 05.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкГололедица в Москве
Гололедица в Москве
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Гололедица в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Гидрометцентр в среду объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Москве и Подмосковье предупреждение о ветре действует с 9 часов 6 февраля до 21 часа 6 февраля, предупреждение о гололедице действует до 6 часов 7 февраля.
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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