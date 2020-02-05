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Туризм
2020-02-05T14:37+0300
https://ria.ru/20200205/1564277546.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий на 23 февраля
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РИА Новости

Названы самые популярные маршруты для путешествий на 23 февраля

14:37 05.02.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Названы самые популярные маршруты для путешествий на длинные выходные, приуроченные ко Дню защитники Отечества — 23 февраля, сообщает АТОР.
Наибольший спрос на праздничные даты (22-24 февраля) — на туры выходного дня по России. Чаще всего — Подмосковье и Сочи, отмечают участники рынка. В пятерку самых востребованных входят также поездки в Санкт-Петербург и по городам Золотого Кольца — в Суздаль, Кострому, Ярославль.
Экспертов считают, что спрос на экскурсионные поездки может простимулировать и Масленица, которая в этом году также выпадает на 23 февраля. В этот день туристы чаще всего едут в Псков, Рязань и Коломну, сообщил представитель крупного туроператора.
Для поездок за рубеж на короткий уикенд путешественники чаще всего выбирают безвизовые страны: Турцию, ОАЭ, Таиланд. Клиенты часто бронируют туры в Прибалтику, Чехию и Венгрию.
Самые дорогие туры на длинные февральские выходные — на Мальдивы и в ОАЭ. Наиболее бюджетные направления — Россия, Абхазия, Белоруссия, Чехия, Венгрия, Прибалтика и Сербия.
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