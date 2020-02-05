Названы самые популярные маршруты для путешествий на 23 февраля

Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Названы самые популярные маршруты для путешествий на длинные выходные, приуроченные ко Дню защитники Отечества — 23 февраля, Названы самые популярные маршруты для путешествий на длинные выходные, приуроченные ко Дню защитники Отечества — 23 февраля, сообщает АТОР.

Наибольший спрос на праздничные даты (22-24 февраля) — на туры выходного дня по России. Чаще всего — Подмосковье и Сочи, отмечают участники рынка. В пятерку самых востребованных входят также поездки в Санкт-Петербург и по городам Золотого Кольца — в Суздаль, Кострому, Ярославль.

Экспертов считают, что спрос на экскурсионные поездки может простимулировать и Масленица, которая в этом году также выпадает на 23 февраля. В этот день туристы чаще всего едут в Псков, Рязань и Коломну, сообщил представитель крупного туроператора.

Для поездок за рубеж на короткий уикенд путешественники чаще всего выбирают безвизовые страны: Турцию, ОАЭ, Таиланд. Клиенты часто бронируют туры в Прибалтику, Чехию и Венгрию.