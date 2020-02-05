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Эксперт призвал не решать проблему невыплаты зарплат ужесточением УК
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РИА Новости

Эксперт призвал не решать проблему невыплаты зарплат ужесточением УК

13:16 05.02.2020
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© Depositphotos / by_ShiShkinРубли
Рубли
© Depositphotos / by_ShiShkin
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Проблема невыплаты зарплат в России – экономическая, ее стоит решать иными способами, нежели ужесточение уголовной ответственности, заявил РИА Новости лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Ранее "Известия" сообщили, что члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений поручили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты. Специалистам двух ведомств предстоит оценить, возможно ли признать действия, предусмотренные первой и второй частями статьи 145.1 УК "Невыплата зарплаты…" преступлением средней тяжести, а те, о которых идет речь в третьей части, – тяжкими.
Президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. 22 мая 2019.
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"Проблема задержек зарплат – экономическая проблема, и решать ее только ужесточением ответственности нельзя. Если есть задержка на предприятии, выдайте ему целевой кредит на выплату зарплаты. Предприятие продолжит работу, а люди сохранят рабочие места – это гораздо больший плюс для экономики страны", - сказал Цветков.
"Ответственность за невыплату денег работникам есть уже сейчас, вплоть до уголовной. Если мы всерьез увеличим штрафы, то может получиться ситуация, что все деньги, запланированные на зарплаты, уйдут на штрафы", - добавил он.
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