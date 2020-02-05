Эксперт призвал не решать проблему невыплаты зарплат ужесточением УК

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Проблема невыплаты зарплат в Проблема невыплаты зарплат в России – экономическая, ее стоит решать иными способами, нежели ужесточение уголовной ответственности, заявил РИА Новости лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Ранее "Известия" сообщили, что члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений поручили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты. Специалистам двух ведомств предстоит оценить, возможно ли признать действия, предусмотренные первой и второй частями статьи 145.1 УК "Невыплата зарплаты…" преступлением средней тяжести, а те, о которых идет речь в третьей части, – тяжкими.

"Проблема задержек зарплат – экономическая проблема, и решать ее только ужесточением ответственности нельзя. Если есть задержка на предприятии, выдайте ему целевой кредит на выплату зарплаты. Предприятие продолжит работу, а люди сохранят рабочие места – это гораздо больший плюс для экономики страны", - сказал Цветков.