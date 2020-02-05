Волин заявил, что ряд регионов не начали телевещание в рамках врезок

Как сообщалось ранее, программам региональных телеканалов выделено по пять часов в день в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР утром и вечером.

"На сегодняшний день у нас в общей сложности присутствуют 66 каналов, имеют свои врезки. Причем у них есть возможность выбирать 35 часов в неделю. Из этих 66 каналов 35 часов в неделю выбирает только 28 каналов", - рассказал Волин на заседании Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Около 20 телевизионных каналов, по словам Волина, выбирают время между 20 и менее 20 часов, 18 каналов - от 20 до 30 часов в неделю.

"Более того, у нас до сих пор есть ряд регионов, где вообще не началось вещание при том, что такая возможность каналам предоставлена. В частности, в Забайкалье не началось вещание, в Марий Эл… Калмыкия из 35 часов выбирает 14. Ульяновск из 35 часов 30 часов выбирает. В Воронеже все в порядке, 35 часов выбирает, Новосибирск 35 часов выбирает… Пермь тоже полностью все выбирает", - отметил Волин.