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Волин заявил, что ряд регионов не начали телевещание в рамках врезок
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РИА Новости

Волин заявил, что ряд регионов не начали телевещание в рамках врезок

13:09 05.02.2020 (обновлено: 13:56 05.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ряд российских регионов, в частности, Забайкалье и Марий Эл, до сих пор не начали свое телевещание в рамках врезок, хотя такая возможность им предоставлена, полностью все 35 часов вещания в неделю используют только 28 каналов, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Как сообщалось ранее, программам региональных телеканалов выделено по пять часов в день в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР утром и вечером.
"На сегодняшний день у нас в общей сложности присутствуют 66 каналов, имеют свои врезки. Причем у них есть возможность выбирать 35 часов в неделю. Из этих 66 каналов 35 часов в неделю выбирает только 28 каналов", - рассказал Волин на заседании Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Около 20 телевизионных каналов, по словам Волина, выбирают время между 20 и менее 20 часов, 18 каналов - от 20 до 30 часов в неделю.
"Более того, у нас до сих пор есть ряд регионов, где вообще не началось вещание при том, что такая возможность каналам предоставлена. В частности, в Забайкалье не началось вещание, в Марий Эл… Калмыкия из 35 часов выбирает 14. Ульяновск из 35 часов 30 часов выбирает. В Воронеже все в порядке, 35 часов выбирает, Новосибирск 35 часов выбирает… Пермь тоже полностью все выбирает", - отметил Волин.
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Алексей ВолинМарий ЭлЗабайкальский крайРоссияОбщество
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