"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы из Красноярска в Тюмень

МОСКВА, 5 фев – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот начал продажу билетов по маршруту Красноярск-Тюмень-Красноярск. Полеты начнутся 29 марта 2020 года. Рейсы продолжительностью 2 часа 45 минут будут выполняться ежедневно на современных отечественных воздушных судах SuperJet100 по следующему расписанию:

Полеты по данному направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба Группы "Аэрофлот". Он станет для Аэрофлота вторым базовым аэропортом. Здесь будут базироваться современные самолеты Boeing 737 и SuperJet100. Благодаря удобному географическому расположению города, пассажирам станут доступны прямые рейсы в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов. Таким образом, Аэрофлот внесет вклад в выполнение поручения Владимира Путина расширить сеть межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву.

Хаб в крупном экономическом и промышленном центре Сибири — Красноярске — часть масштабной стратегии Группы Аэрофлот, в рамках которой компания планирует перевезти к 2023 году до 100 млн человек. Открытие нового регионального транспортного узла позволит компании нарастить транзитный пассажиропоток на внутренних и международных линиях.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.

Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.