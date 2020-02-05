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Волин призвал увеличить часы вещания региональных телеканалов
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РИА Новости

Волин призвал увеличить часы вещания региональных телеканалов

13:04 05.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Третий мультиплекс потребует нового территориально-частотного планирования и достаточного количества денег, задача на сегодняшний день состоит в том, чтобы к апрелю увеличить количество часов вещания региональных телеканалов в рамках врезок, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Как сообщалось ранее, программам региональных телеканалов выделено по пять часов в день в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки транслируются на телеканале ОТР утром и вечером.
"Мы отдаем себе отчет, что для третьего мультиплекса необходимо и новое территориально-частотное планирование, и достаточное количество денег. Наша задача на сегодняшний день… – увеличить количество часов вещания в рамках врезок. Потому что на сегодняшний день у нас 1 625 часов вещания происходит в неделю. Мы хотим к апрелю месяцу, когда будет отчет правительства в Думе, не менее 1700 достичь и идти дальше", - рассказал Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Еще одна задача министерства, по словам Волина, – запустить вещание в рамках врезок в тех регионах, где оно еще не началось.
"По судьбе аналоговых частот, Национальная ассоциация телевещателей нам передала свои пожелания. Это 800 телевизионных каналов, 1400 передатчиков. Соответственно, в августе будем рассматривать возможность продления. Потому что наш подход каким был, таким и остается: те телевизионные каналы, которые хотят продолжить аналог, должны иметь эту возможность до тех пор, пока у них есть такое желание и деньги на это", - сообщил Волин.
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Алексей ВолинМинистерство связи и массовых коммуникаций РФРоссияОбщество
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