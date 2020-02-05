Волин призвал увеличить часы вещания региональных телеканалов

"Мы отдаем себе отчет, что для третьего мультиплекса необходимо и новое территориально-частотное планирование, и достаточное количество денег. Наша задача на сегодняшний день… – увеличить количество часов вещания в рамках врезок. Потому что на сегодняшний день у нас 1 625 часов вещания происходит в неделю. Мы хотим к апрелю месяцу, когда будет отчет правительства в Думе, не менее 1700 достичь и идти дальше", - рассказал Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.