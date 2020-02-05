Московские спасатели на воде спасли шесть человек с начала 2020 года

МОСКВА, 5 фев – РИА Недвижимость. За первый месяц 2020 года сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на водных объектах спасли 6 человек и трех животных, сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным МГПСС, ни одного случая гибели людей в зонах ответственности поисково-спасательных станций Москвы с начала года не допущено.

"В январе были спасены 4 человека на Борисовских прудах и два человека дежурными сменами поисково-спасательной станции "Крымский мост". Всем пострадавшим спасатели оказали первую помощь. Кроме спасения людей на водоемах столицы, предотвращена гибель утки и двух собак", - приводятся в сообщении слова начальника МГПСС Сергея Ежова.