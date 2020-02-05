Умер белорусский режиссер Борис Луценко

МИНСК, 5 фев – РИА Новости. Скончался известный белорусский режиссер, народный артист Белоруссии Борис Луценко, ему было 82 года, сообщили РИА Новости в среду в белорусском Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.
"Борис Луценко скончался в результате болезни", - сказал представитель театра. Ожидается, что прощание с режиссером состоится в пятницу в театре.
Луценко родился 16 сентября 1937 года в Майкопе на юге России. В 1967 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт.
Луценко поставил более ста спектаклей на сценах Белоруссии, России, Украины, Латвии, Литвы, Германии и Швейцарии. Среди наиболее известных работ – "Макбет", "Гамлет", "Ревизор". Он возглавлял Национальный академический драматический театр, также работал в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, Театре-студии киноактера.
© РИА Новости / Евгений КоктышБорис Луценко, главный режиссер Государственного русского драматического театра Белорусской ССР имени М.Горького. 1979 год
Борис Луценко, главный режиссер Государственного русского драматического театра Белорусской ССР имени М.Горького. 1979 год