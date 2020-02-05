Ректор РУДН оценил введение ЕГЭ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Единый государственный экзамен ввел общие, объективные критерии оценки знаний школьников и сделал доступнее высшее образование, считает ректор РУДН, профессор Владимир Филиппов.
"ЕГЭ решил две самые главные задачи: объективность оценки школьного и доступность высшего (образования - ред.)", - заявил он в интервью РИА Новости.
По его словам, до ЕГЭ абитуриенты из Сибири, с Дальнего Востока, с Юга России вынуждены были ехать в Москву и в Санкт-Петербург просто попробовать сдать вступительные экзамены, а по времени успевали попробовать поступить лишь в пару вузов.
Филиппов отмечает, что сейчас выпускники рассылают свои баллы за ЕГЭ через интернет сразу в пять вузов на три направления в каждый и видят свое место в общем списке, оставаясь дома. По его мнению, сейчас столичное образование стало гораздо доступнее для талантливых ребят из регионов.
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"Раньше четверки по физике у разных учителей или в разных школах – это были разные четверки. ЕГЭ ввел общие критерии оценки знаний. И школы стали держаться за сильных педагогов, потому что можно легко увидеть, где хорошо готовят по математике, а где – по биологии", - добавил ректор РУДН.
На его взгляд, это повышает качество образования, что заметно и в мире – Россия стала подниматься в мировых рейтингах школьного образования – в PISA, TIMSS.