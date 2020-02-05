Ректор РУДН оценил введение ЕГЭ

Филиппов отмечает, что сейчас выпускники рассылают свои баллы за ЕГЭ через интернет сразу в пять вузов на три направления в каждый и видят свое место в общем списке, оставаясь дома. По его мнению, сейчас столичное образование стало гораздо доступнее для талантливых ребят из регионов.