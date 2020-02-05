Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T14:46+0300
https://ria.ru/20200205/1564275137.html
Брифинг о причинах конфронтации на Ближнем Востоке и в Северной Африке
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Брифинг о причинах конфронтации на Ближнем Востоке и в Северной Африке

12:46 05.02.2020 (обновлено: 14:46 05.02.2020)
19
7 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет брифинг руководителя Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, политолога, военного эксперта генерал-майора запаса Николая ПЛОТНИКОВА.
В ходе мероприятия будет проанализирована ситуация за период 2000–2020 гг. в большинстве горячих точек ближневосточного региона, в том числе в Ливии, Ираке, Сирии, Йемене, рассмотрены задачи борьбы с международным терроризмом. Также будет освещен опыт распознавания и борьбы с фейковыми новостями и информационными вбросами.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Россия подтвердила поддержку суверенитета и единства Ливана
Министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум
Глава МИД Алжира встретился с Хафтаром и властями востока Ливии
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с первым замглавы МИД Ирака ситуацию в стране
Юрий Швыткин
В Госдуме призвали Турцию координировать действия действия в Сирии
Посол РФ в Иране Леван Джагарян
Россия планирует в ближайшее время обсудить с Ираном проект в Фордо
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Урале трех экс-полицейских обвиняют в изнасиловании
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Путин и Эрдоган условились улучшить координацию действий в Сирии
Сирийские военные в провинции Идлиб
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
Сергей Лавров
Сотни боевиков из Идлиба перемещаются в Ливию, заявил Лавров
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Помпео вновь обвинил Россию в обострении ситуации в Сирии
Сергей Лавров
Эрдоган не отверг приглашение посетить Крым, заявил Лавров
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
Россия поможет уладить конфликт Турции и Сирии, надеется эксперт
Константин Косачев
Косачев прокомментировал развитие событий в Идлибе
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Лавров: поступают данные о развертывании турецких войск в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния