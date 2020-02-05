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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-02-05T12:45+0300
https://ria.ru/20200205/1564275040.html
Поставки оленины в детсады, школы и больницы ЯНАО вырастут на 12%
https://cdn21.img.ria.ru/images/50812/94/508129471_0:260:3094:2000_1036x0_80_0_0_65151923bf177ed0441097076b19b9d7.jpg
РИА Новости

Поставки оленины в детсады, школы и больницы ЯНАО вырастут на 12%

12:45 05.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЯНАО
ЯНАО
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯНАО. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Больше продукции из мяса оленя появится в меню детских садов, школ и больниц Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО): "социальные" поставки оленины в 2020 году вырастут на 12% - до 190 тонн, сообщает пресс-служба главы региона.
"Сельскохозяйственные предприятия Ямала в этом году планируют на 20 тонн увеличить поставки продукции из мяса оленя в учреждения образования и здравоохранения округа. Сегодня местная продукция – мясо оленя, рыба и молоко – направляется почти в 120 организаций, преимущественно в детские сады и школы. В прошлом году "социальные" поставки оленины превысили 170 тонн, что на 11% больше по сравнению с 2018 годом. А в этом году объемы вырастут до 190 тонн", - приводятся в сообщении слова директора регионального департамента АПК Виктора Югая.
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Сейчас наибольший объем поставок оленины приходится на Ямальский, Приуральский, Тазовский и Шурышкарский районы, а также города Салехард, Лабытнанги и Губкинский. Ведется системная работа с другими городами Ямала. Так, с этого года планируется начать поставки в образовательные учреждения Нового Уренгоя, где уже прошел ряд дегустационных мероприятий с участием директоров школ, учеников и их родителей.
"Никаких препятствий при взаимодействии с нашими производителями в части организации поставок возникать не должно, они сегодня имеют возможность в полной мере закрывать потребность социальных учреждений наших городов в этой полезной продукции. В данном случае именно спрос рождает предложение. И мы готовы его поддержать", – подчеркнул Югай.
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О важности работы по обеспечению объектов социальной сферы качественными продуктами питания местного производства говорил губернатор округа Дмитрий Артюхов на своей пресс-конференции в декабре прошлого года.
"У нас большой план по замещению привозного мяса на нашу оленину, качественную, экологически чистую в детских садах и школах. Это будет правильное решение с точки зрения качества продукции и поддержки наших предприятий. Сейчас порядка 20-25% составляет мясной рацион местная продукция. В городских учреждениях мы планируем довести этот показатель до 40-50%", – цитирует Артюхова его пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округСалехардОбразование - ОбществоОбщество
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