Поставки оленины в детсады, школы и больницы ЯНАО вырастут на 12%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Больше продукции из мяса оленя появится в меню детских садов, школ и больниц Больше продукции из мяса оленя появится в меню детских садов, школ и больниц Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) : "социальные" поставки оленины в 2020 году вырастут на 12% - до 190 тонн, сообщает пресс-служба главы региона.

"Сельскохозяйственные предприятия Ямала в этом году планируют на 20 тонн увеличить поставки продукции из мяса оленя в учреждения образования и здравоохранения округа. Сегодня местная продукция – мясо оленя, рыба и молоко – направляется почти в 120 организаций, преимущественно в детские сады и школы. В прошлом году "социальные" поставки оленины превысили 170 тонн, что на 11% больше по сравнению с 2018 годом. А в этом году объемы вырастут до 190 тонн", - приводятся в сообщении слова директора регионального департамента АПК Виктора Югая.

Сейчас наибольший объем поставок оленины приходится на Ямальский, Приуральский, Тазовский и Шурышкарский районы, а также города Салехард, Лабытнанги и Губкинский. Ведется системная работа с другими городами Ямала. Так, с этого года планируется начать поставки в образовательные учреждения Нового Уренгоя, где уже прошел ряд дегустационных мероприятий с участием директоров школ, учеников и их родителей.

"Никаких препятствий при взаимодействии с нашими производителями в части организации поставок возникать не должно, они сегодня имеют возможность в полной мере закрывать потребность социальных учреждений наших городов в этой полезной продукции. В данном случае именно спрос рождает предложение. И мы готовы его поддержать", – подчеркнул Югай.

О важности работы по обеспечению объектов социальной сферы качественными продуктами питания местного производства говорил губернатор округа Дмитрий Артюхов на своей пресс-конференции в декабре прошлого года.