Толстой предложил жестко реагировать на разрушение памятников ВОВ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия должна соответствующе реагировать на факты разрушения мемориалов советским войнам в странах Восточной Европы, высылка их послов из РФ может стать ответной мерой на подобные действия, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Нам нужно жестко отвечать на попытки разрушения наших мемориалов в Восточной Европе. Не так, к сожалению, как сегодня зачастую это происходит, когда наши представители просто кивают головой, и говорят "как жаль, как жаль". Послов надо высылать в таких случаях, когда речь идет о том, что разоряют могилы людей, отдавших свою жизнь за возможность тех или иных стран говорить на родном языке", - заявил Толстой на круглом столе "Историческая память: духовные уроки Великой Победы".
В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу на заседании российского организационного комитета "Победа" заявил, что Минобороны РФ разработало законопроект об ответственности за уничтожение и осквернение памятников советским солдатам в странах Европы, он будет касаться в том числе зарубежных политиков и чиновников.
Он отмечал, что законопроект был разработан в связи с тем, что в последнее время участились противоправные действия по отношению к захоронениям советских воинов за рубежом. Акты надругательства и вандализма над памятниками постоянно совершаются на Украине. Такие факты имеются в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Болгарии, Эстонии, Латвии и в других странах.