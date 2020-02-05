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2020-02-05T12:43+0300
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Толстой предложил жестко реагировать на разрушение памятников ВОВ
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РИА Новости

Толстой предложил жестко реагировать на разрушение памятников ВОВ

12:43 05.02.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия должна соответствующе реагировать на факты разрушения мемориалов советским войнам в странах Восточной Европы, высылка их послов из РФ может стать ответной мерой на подобные действия, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Нам нужно жестко отвечать на попытки разрушения наших мемориалов в Восточной Европе. Не так, к сожалению, как сегодня зачастую это происходит, когда наши представители просто кивают головой, и говорят "как жаль, как жаль". Послов надо высылать в таких случаях, когда речь идет о том, что разоряют могилы людей, отдавших свою жизнь за возможность тех или иных стран говорить на родном языке", - заявил Толстой на круглом столе "Историческая память: духовные уроки Великой Победы".

В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу на заседании российского организационного комитета "Победа" заявил, что Минобороны РФ разработало законопроект об ответственности за уничтожение и осквернение памятников советским солдатам в странах Европы, он будет касаться в том числе зарубежных политиков и чиновников.
Он отмечал, что законопроект был разработан в связи с тем, что в последнее время участились противоправные действия по отношению к захоронениям советских воинов за рубежом. Акты надругательства и вандализма над памятниками постоянно совершаются на Украине. Такие факты имеются в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Болгарии, Эстонии, Латвии и в других странах.
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. 17 октября 2018
Вчера, 10:15
Посол сообщил об уничтожении сотен советских памятников в Польше
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Петр ТолстойВеликая Отечественная война (1941-1945)Политика
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