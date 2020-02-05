Толстой предложил жестко реагировать на разрушение памятников ВОВ

"Нам нужно жестко отвечать на попытки разрушения наших мемориалов в Восточной Европе. Не так, к сожалению, как сегодня зачастую это происходит, когда наши представители просто кивают головой, и говорят "как жаль, как жаль". Послов надо высылать в таких случаях, когда речь идет о том, что разоряют могилы людей, отдавших свою жизнь за возможность тех или иных стран говорить на родном языке", - заявил Толстой на круглом столе "Историческая память: духовные уроки Великой Победы".