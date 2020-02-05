Минкомсвязь определит перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минкомсвязь РФ к концу февраля определит перечень интернет-ресурсов, к которым будет обеспечен бесплатный доступ, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.
Президент Владимир Путин поручил кабмину РФ до июня представить доклад о бесплатном интернет-доступе к социально значимым сервисам. Ранее в послании Федеральному собранию президент предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", первым шагом в реализации которого станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране - с 1 марта 2020 года плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена.
"Мы ведем дискуссию. Я думаю, что к концу февраля мы должны принципиально определиться, что должно войти в этот гарантированный государством социальный пакет", - сказал глава Минкомсвязи.