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Минкомсвязь определит перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом
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РИА Новости

Минкомсвязь определит перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом

12:41 05.02.2020 (обновлено: 13:17 05.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минкомсвязь РФ к концу февраля определит перечень интернет-ресурсов, к которым будет обеспечен бесплатный доступ, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.
Президент Владимир Путин поручил кабмину РФ до июня представить доклад о бесплатном интернет-доступе к социально значимым сервисам. Ранее в послании Федеральному собранию президент предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", первым шагом в реализации которого станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране - с 1 марта 2020 года плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена.
"Мы ведем дискуссию. Я думаю, что к концу февраля мы должны принципиально определиться, что должно войти в этот гарантированный государством социальный пакет", - сказал глава Минкомсвязи.
Официальный интернет-портал государственных услуг
21 января, 19:43Послание президента России Федеральному собранию
Операторы готовы обеспечить бесплатный доступ к значимым сайтам
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Максут ШадаевМинистерство связи и массовых коммуникаций РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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