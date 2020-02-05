Новый глава Минкомсвязи планирует точечные изменения в министерстве

"Точечные изменения", - сказал Шадаев журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он менять команду.

Пока в составе руководства были два изменения - статс-секретарем, заместителем главы Минкомсвязи назначена Людмила Бокова, которая ранее занимала пост первого зампреда комитета Совета федерации по конституционному законодательству. Кроме того, замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра.