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Новый глава Минкомсвязи планирует точечные изменения в министерстве
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РИА Новости

Новый глава Минкомсвязи планирует точечные изменения в министерстве

12:29 05.02.2020 (обновлено: 13:19 05.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
МОСКВА, 5 фев, РИА Новости. Новый глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев заявил, что планирует точечные изменения в руководстве министерства.
"Точечные изменения", - сказал Шадаев журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он менять команду.
Пока в составе руководства были два изменения - статс-секретарем, заместителем главы Минкомсвязи назначена Людмила Бокова, которая ранее занимала пост первого зампреда комитета Совета федерации по конституционному законодательству. Кроме того, замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра.
В настоящий момент у главы Минкомсвязи 10 заместителей.
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Олег ПакЛюдмила БоковаМаксут ШадаевСовет Федерации РФМоскваРоссияПолитика
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