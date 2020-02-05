В обесточенный из-за обстрела поселок под Горловкой вернули свет

ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Электроснабжение обесточенного из-за обстрела поселка на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки восстановлено, сообщили в среду в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков без света остался поселок на окраине Горловки.
В Минугля ДНР уточнили, что в результате обстрела без света остались более тысячи абонентов.
"Энергетики республики оперативно вернули свет в дома жителей горловского поселка шахты 6/7, обесточенного сегодня утром в результате массированного минометного обстрела населенного пункта со стороны киевских силовиков", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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