Губернатор Ямала встретился с новым главой управления Росприроднадзора

"Для Ямала очень важна работа вашего ведомства. Наш главный сектор экономики – топливно-энергетический комплекс – активно взаимодействует с природой. И важно, чтобы в этой сфере был порядок. Безусловно, культура производства в последние годы существенно выросла, но тем не менее принципиальный контроль со стороны ваших коллег необходим. Нам предстоит наладить активное взаимодействие. Округ всегда готов оказывать поддержку, создавать условия для работы, чтобы мы могли сообща решать стоящие перед нами задачи", – приводятся в сообщении слова Артюхова.