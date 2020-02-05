Губернатор Ямала встретился с новым главой управления Росприроднадзора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с новым руководителем Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Андреем Гуржеевым, они обсудили планы по контролю над экологической обстановкой в округе, а также основные направления взаимодействия между ведомством и правительством региона, сообщает пресс-служба главы региона.
Северо-Уральское межрегиональное управление создано в конце 2019 года в результате реорганизации структуры Росприроднадзора. Оно включает в себя подразделения в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и в Тюменской области. Андрей Гуржеев назначен руководителем управления 1 декабря 2019 года. Ямал стал первым регионом, который он посетил с визитом.
"Для Ямала очень важна работа вашего ведомства. Наш главный сектор экономики – топливно-энергетический комплекс – активно взаимодействует с природой. И важно, чтобы в этой сфере был порядок. Безусловно, культура производства в последние годы существенно выросла, но тем не менее принципиальный контроль со стороны ваших коллег необходим. Нам предстоит наладить активное взаимодействие. Округ всегда готов оказывать поддержку, создавать условия для работы, чтобы мы могли сообща решать стоящие перед нами задачи", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
Гуржеев рассказал о проведенной в ведомстве реорганизации, результатом которой стало увеличение численности государственных инспекторов и централизация административных служб. Если раньше на Ямале работало 29 инспекторов, теперь их 38. По словам руководителя управления, это повысит эффективность работы территориальных органов.
"Ямал – самый значимый регион в нашем управлении. Мы понимаем специфику работы с промышленными предприятиями и топливно-энергетическим комплексом и готовы выстраивать взаимодействие", – цитирует руководителя управления пресс-служба.
В числе приоритетных задач он назвал контроль над утилизацией отходов, как промышленных, так и бытовых, охрану водоемов от загрязнения, надзор за состоянием земельных ресурсов, а также содействие в реализации национального проекта "Экология", отмечает пресс-служба.
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