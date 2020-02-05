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Ректор РУДН прокомментировал трудоустройство выпускников-иностранцев
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РИА Новости

Ректор РУДН прокомментировал трудоустройство выпускников-иностранцев

12:05 05.02.2020 (обновлено: 13:09 05.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтуденты на уроке в Российском университете дружбы народов
Студенты на уроке в Российском университете дружбы народов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Студенты на уроке в Российском университете дружбы народов
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Среди студентов-иностранцев Российского университета дружбы народов только единицы устраиваются на работу в РФ, поскольку в России нет культуры трудоустройства способных выпускников-иностранцев, и большинство возвращаются на родину или уезжают в другие государства, заявил в интервью РИА Новости ректор РУДН Владимир Филиппов.
"Это пока единицы, потому что в России нет такой культуры, чтобы брать на работу талантливых иностранных химиков, математиков, физиков. Возможно, это наследие советского времени, когда была политика, что они должны обязательно вернуться к себе в страну. Однако нередки случаи, когда самые талантливые выпускники Университета дружбы народов уезжали в Европу и в Северную Америку", - заявил он.
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Как отметил Филиппов, сейчас на федеральном уровне поставлена задача увеличить не только число студентов из зарубежных стран, но и количество иностранных выпускников, которые останутся и будут работать на российскую экономику.
"Например, в РУДН есть отдельный показатель по иностранным преподавателям – 10%. Это примерно 200 человек в год. И мы присматриваемся к иностранцам, которые заканчивают аспирантуру, - наиболее способных мы приглашаем остаться работать в университете", - добавил он.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Филипповым >>
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