Ректор РУДН прокомментировал трудоустройство выпускников-иностранцев

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Среди студентов-иностранцев Среди студентов-иностранцев Российского университета дружбы народов только единицы устраиваются на работу в РФ, поскольку в России нет культуры трудоустройства способных выпускников-иностранцев, и большинство возвращаются на родину или уезжают в другие государства, заявил в интервью РИА Новости ректор РУДН Владимир Филиппов

"Это пока единицы, потому что в России нет такой культуры, чтобы брать на работу талантливых иностранных химиков, математиков, физиков. Возможно, это наследие советского времени, когда была политика, что они должны обязательно вернуться к себе в страну. Однако нередки случаи, когда самые талантливые выпускники Университета дружбы народов уезжали в Европу и в Северную Америку", - заявил он.

Как отметил Филиппов, сейчас на федеральном уровне поставлена задача увеличить не только число студентов из зарубежных стран, но и количество иностранных выпускников, которые останутся и будут работать на российскую экономику.