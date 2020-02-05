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Один из трех пунктов пропуска в Приморье завершил эвакуацию россиян
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РИА Новости

Один из трех пунктов пропуска в Приморье завершил эвакуацию россиян

11:51 05.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса в Челябинске
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса в Челябинске. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Один из трех пунктов пропуска в Приморье, через которые идет эвакуация россиян из КНР, завершил оформление граждан, сообщает правительство края.
"Эвакуация в одном из трех пунктов пропуска в Приморье завершилась в среду, 5 февраля. Граждане России, которые желают вернуться на родину из-за угрозы распространения коронавируса в Китае, смогут это сделать через пункты пропуска Краскино и Пограничный", - говорится в сообщении.
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В среду в страну вернулись 19 россиян. Все желающие приехать домой через Полтавку были эвакуированы. Начиная с 6 февраля эту работу продолжат два пункта пропуска - Пограничный и Краскино.
Эвакуация россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовала 1 февраля. Также через границу вывозят граждан КНР, которые хотят вернуться на родину.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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