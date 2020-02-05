Один из трех пунктов пропуска в Приморье завершил эвакуацию россиян

Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса в Челябинске. Архивное фото

Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса в Челябинске

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Один из трех пунктов пропуска в Один из трех пунктов пропуска в Приморье , через которые идет эвакуация россиян из КНР, завершил оформление граждан, сообщает правительство края.

"Эвакуация в одном из трех пунктов пропуска в Приморье завершилась в среду, 5 февраля. Граждане России, которые желают вернуться на родину из-за угрозы распространения коронавируса в Китае, смогут это сделать через пункты пропуска Краскино и Пограничный", - говорится в сообщении.

В среду в страну вернулись 19 россиян. Все желающие приехать домой через Полтавку были эвакуированы. Начиная с 6 февраля эту работу продолжат два пункта пропуска - Пограничный и Краскино.

Эвакуация россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовала 1 февраля. Также через границу вывозят граждан КНР, которые хотят вернуться на родину.