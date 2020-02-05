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Роспотребнадзор дал рекомендации о дезинфекции самолетов из Китая
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РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации о дезинфекции самолетов из Китая

11:46 05.02.2020
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© Фото : Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусаСамолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
© Фото : Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор направил Минтрансу России рекомендации по дезинфекции воздушных судов, выполняющих рейсы из Китая, сообщается на сайте ведомства.
"В адрес Минтранса России направлены рекомендации по дезинфекции воздушных судов, выполняющих рейсы из КНР", - говорится в сообщении.
Росавиация ранее сообщила, что пять из 11 летавших в Китай российских авиакомпаний по состоянию на 3 февраля продолжали осуществлять туда рейсы.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 31 января объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Со слов Голиковой, все рейсы будут прилетать в отдельный терминал "Шереметьево". Кроме того, Москва прорабатывает с Пекином чартерные рейсы вместо отмененных регулярных для вывоза россиян.
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Распространение нового коронавирусаАэрофлотТатьяна ГоликоваРосавиацияМоскваШанхайГуанчжоуОбщество
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