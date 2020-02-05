Онищенко оценил слова нарколога о самом опасном алкогольном напитке

По словам депутата, зачастую пиво становится пусковым механизмом приобщения человека к спиртному из-за низкого содержания алкоголя и вкусовых качеств, которые позволяют потреблять напиток в больших количествах.

Кроме того, опасность пива заключается не только в спирте, но и в других его компонентах, которые оказывают комплексное негативное воздействие на организм, приводя к накоплению жира, изменению гормонального фона и избыточной нагрузке на сердце.