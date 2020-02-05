Онищенко оценил слова нарколога о самом опасном алкогольном напитке

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал слова нарколога Даниила Покровского о том, что пиво является самым опасным алкогольным напитком.
По словам депутата, зачастую пиво становится пусковым механизмом приобщения человека к спиртному из-за низкого содержания алкоголя и вкусовых качеств, которые позволяют потреблять напиток в больших количествах.
"Коварство пива в том, что многие его не считают алкоголем", — отметил Онищенко в комментарии "360".
Кроме того, опасность пива заключается не только в спирте, но и в других его компонентах, которые оказывают комплексное негативное воздействие на организм, приводя к накоплению жира, изменению гормонального фона и избыточной нагрузке на сердце.
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