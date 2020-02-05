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Минсельхоз опроверг сообщения о возможном дефиците чеснока в России
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РИА Новости

Минсельхоз опроверг сообщения о возможном дефиците чеснока в России

11:42 05.02.2020 (обновлено: 11:45 05.02.2020)
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© AP Photo / Darko VojinovicЧеснок
Чеснок
© AP Photo / Darko Vojinovic
Чеснок. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дефицита чеснока в России из-за китайского коронавируса не будет, российские аграрии справятся с его производством, сообщил журналистам замглавы Минсельхоза РФ Максим Увайдов.
Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка ранее сообщил, что одним из возможных последствий распространения коронавируса в Китае для российских потребителей в случае отказа от импорта китайских продуктов может стать дефицит чеснока. По оценке Центра, доля Китая в поставках этого продукта на российский рынок составляет 80%.
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Комментируя возможность дефицита продуктов в случае прекращения поставок из Китая, Увайдов сказал: "У нас приличный запас продуктов. Наши аграрии справятся с чесноком точно".
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Министерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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