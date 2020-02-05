Минсельхоз опроверг сообщения о возможном дефиците чеснока в России

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка ранее сообщил, что одним из возможных последствий распространения коронавируса в Китае для российских потребителей в случае отказа от импорта китайских продуктов может стать дефицит чеснока. По оценке Центра, доля Китая в поставках этого продукта на российский рынок составляет 80%.