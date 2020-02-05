Иран заинтересован в российской военной технике, сообщил посол

"Спасибо" США: реакция НАТО на российские "Искандеры" Америка вынуждает Европу бояться и платить за страх перед Россией. Вашингтон выходит из всех возможных договоров, а Брюссель увеличивает финансовые вливания в свою оборонку из-за мнимой угрозы с Востока.