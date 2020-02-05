Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T12:18+0300
https://ria.ru/20200205/1564271406.html
Иран заинтересован в российской военной технике, сообщил посол
https://cdn25.img.ria.ru/images/155588/90/1555889046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3c5cbb831cf3083aac0c8e34a3cac32b.jpg
РИА Новости

Иран заинтересован в российской военной технике, сообщил посол

11:42 05.02.2020 (обновлено: 12:18 05.02.2020)
748
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Танк Т-14 Армата на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 фев – РИА Новости, Антон Быстров. Тегеран интересуется российской военной техникой, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян.
"Да, есть, конечно, потому что наша военная техника считается по праву лучшей в мире и самой недорогой в мире", - сказал посол, отвечая на вопрос, есть ли у Тегерана заинтересованность в военной технике России, однако не уточнил в какой конкретно.
В то же время он напомнил, что в области военно-технического сотрудничества с Тегераном Москва придерживается наложенных на Иран ограничений в соответствии с международным правом – в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231.
"Но эти ограничения имеют временной характер – до октября 2020 года", - добавил Джагарян.
Подготовка к боевому пуску баллистической ракеты
13 января, 18:32Акценты
"Спасибо" США: реакция НАТО на российские "Искандеры"Америка вынуждает Европу бояться и платить за страх перед Россией. Вашингтон выходит из всех возможных договоров, а Брюссель увеличивает финансовые вливания в свою оборонку из-за мнимой угрозы с Востока.
Комментируя возможность приобретения Ираном российских зенитно-ракетных комплексов С-400, глава российской дипмиссии указал, что Тегерану самому принимать решение по этому вопросу.
Летом 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на двух осведомленных лиц сообщило, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о продаже ему С-400. Вице-премьер Юрий Борисов тогда прокомментировал РИА Новости подобные сообщения, заявив, что Россия не получала от Ирана никаких запросов.
Ту же информацию подтвердил и официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, указавший, что Тегеран разработал свои собственные системы и не чувствует необходимости в российских.
Читайте полный текст интервью >>
3150111
Обсудить 0
Леван ДжагарянРоссияИранБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Посол РФ в Иране Леван Джагарян
Россия планирует в ближайшее время обсудить с Ираном проект в Фордо
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ
Индийские Су-30МКИ получат ракету против "летающих радаров"
Посол РФ в Иране Леван Джагарян
Россия ждет предложений по саммиту "астанинской тройки" по Сирии
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана обсудил с главой Палестины "сделку века"
Президент США Дональд Трамп
Трамп счел глупостью нежелание властей Ирана просить США о помощи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Турция начнет выпуск собственных истребителей в 2023 году
Президент РФ Владимир Путин
Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном, заявил Путин
Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
Политолог объяснил, почему Трамп в своей речи не упомянул Россию
Пассажирский самолет в небе
В России появилась первая отечественная жидкость для защиты самолетов
Беспилотный летательный аппарат Форпост-Р совершил первый полет
Минобороны получит десять новых беспилотников "Форпост-Р"
ЗРК С-400
В ФСВТС рассказали о портфеле заказов на поставку оружия Индии
Индийская подлодка
Россия будет участвовать в тендере на создание подлодок для ВМС Индии
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
В Минобороны рассказали о модернизированных Ту-160М и Ту-160М2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Петросян назвал размер своей пенсии
01:24Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
Лента новостейМолния