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РУДН не удается обеспечить общежитиями всех студентов, заявил ректор
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РИА Новости

РУДН не удается обеспечить общежитиями всех студентов, заявил ректор

11:34 05.02.2020 (обновлено: 13:09 05.02.2020)
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© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкЗдание РУДН в Москве
Здание РУДН в Москве
© РИА Новости / Петр Чернов
Перейти в фотобанк
Здание РУДН в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российскому университету дружбы народов не удается обеспечить общежитиями всех студентов, которые желают в них проживать, несмотря на то, что вуз каждые пять лет строит новое 18-этажное общежитие, рассказал в интервью РИА Новости ректор РУДН, профессор Владимир Филиппов.
"Еще один острый вопрос, который не сходит с актуальной повестки уже много лет – это вопрос общежитий. Хотя мы каждые пять лет возводим новое 18-этажное здание общежития, этого недостаточно – желающих заселиться гораздо больше, чем мест в студгородке", - сказал Филиппов.
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Он также отметил, что в 2019 году РУДН ввел в эксплуатацию новый корпус, а в этом году заложит фундамент еще двух, "однако это поможет решить лишь часть задач этого направления", потому что у вуза "останутся пятиэтажки, которые не попадают под программу реновации Москвы".
Также, по его словам, РУДН не удается решить вопрос с переездом физмата, экологического факультета, инженерной академии на территорию кампуса на улице Миклухо-Маклая, поскольку для них необходимо построить новые здания.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Филипповым >>
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