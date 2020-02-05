РУДН не удается обеспечить общежитиями всех студентов, заявил ректор

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российскому университету дружбы народов не удается обеспечить общежитиями всех студентов, которые желают в них проживать, несмотря на то, что вуз каждые пять лет строит новое 18-этажное общежитие, рассказал в интервью РИА Новости ректор РУДН, профессор Владимир Филиппов

"Еще один острый вопрос, который не сходит с актуальной повестки уже много лет – это вопрос общежитий. Хотя мы каждые пять лет возводим новое 18-этажное здание общежития, этого недостаточно – желающих заселиться гораздо больше, чем мест в студгородке", - сказал Филиппов.

Он также отметил, что в 2019 году РУДН ввел в эксплуатацию новый корпус, а в этом году заложит фундамент еще двух, "однако это поможет решить лишь часть задач этого направления", потому что у вуза "останутся пятиэтажки, которые не попадают под программу реновации Москвы".