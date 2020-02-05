Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T12:18+0300
https://ria.ru/20200205/1564270573.html
Россия планирует в ближайшее время обсудить с Ираном проект в Фордо
https://cdn21.img.ria.ru/images/104371/58/1043715883_0:139:1000:702_1036x0_80_0_0_d9059da208c492704bd5f89861eb30b7.jpg
РИА Новости

Россия планирует в ближайшее время обсудить с Ираном проект в Фордо

11:31 05.02.2020 (обновлено: 12:18 05.02.2020)
469
© Фото : Предоставлено посольством РФ в ИранеПосол РФ в Иране Леван Джагарян
Посол РФ в Иране Леван Джагарян
© Фото : Предоставлено посольством РФ в Иране
Посол РФ в Иране Леван Джагарян. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 фев – РИА Новости, Антон Быстров. Россия ожидает в ближайшее время контакты с Ираном по работе над стабильными изотопам на ядерном объекте в Фордо, когда проект возобновится, сказать сложно, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.
"Сложно сказать, это вопрос переговоров экспертов двух стран. Пока неясно (когда конкретно возобновится проект – ред.)", - сказал посол, отвечая на вопрос, возможно ли возобновление работы над проектом в обозримом будущем.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
18 декабря 2019, 22:43Ядерные технологии
Иран ожидает расширения сотрудничества с Россией по объекту в Фордо
"Я думаю, что ситуация прояснится по результатам ближайших контактов, которые мы ожидаем между профильными ведомствами Ирана и РФ – иранской Организацией по атомной энергии и госкорпорацией "Росатом", - добавил Джагарян.
На вопрос, планируется ли поездка вице-президента и главы Организации атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи в Москву для разрешения ситуации, посол указал, что на сегодняшний день, по его информации, в повестке дня вопрос о визите пока не стоит.
Иран
20 декабря 2019, 03:05Ядерные технологии
Постпред США при ООН призвала Иран прекратить обогащение урана в Фордо
С 2017 года специалисты топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо для производства стабильных изотопов в медицинских целях. После 6 ноября Иран отказался от выполнения части обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США, и начал обогащение урана в Фордо, что сделало технически невозможным производство стабильных изотопов в том же помещении, где идет обогащение урана. После этого российская компания сначала заявила, что приостанавливает работы на объекте, а затем - что не рассматривает возможность возобновления работ на заводе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что вокруг проекта сложилась новая ситуация и российская сторона переводит его в режим "stand-by".
Читайте полный текст интервью >>
300000
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Леван ДжагарянРосатомСергей РябковРоссияИранСШАТВЭЛВ мире
Рекомендуем
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
Танк Т-14 Армата на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Иран заинтересован в российской военной технике, сообщил посол
Проект плавучей АЭС
Эскизный проект улучшенной плавучей АЭС появится в этом году
Посол РФ в Иране Леван Джагарян
Россия ждет предложений по саммиту "астанинской тройки" по Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин: иранская сделка критически значима для глобальной стабильности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
Президент США Дональд Трамп
Трамп счел глупостью нежелание властей Ирана просить США о помощи
Президент РФ Владимир Путин
Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
Политолог объяснил, почему Трамп в своей речи не упомянул Россию
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана обсудил с главой Палестины "сделку века"
Сирийские военные в провинции Идлиб
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек назвал слова Помпео про Крым шоком для Киева
Памятник плавленому сырку Дружба в Москве
РБК: завод "Карат" пригрозил перенести из России часть производства
Балаковская АЭС
Второй энергоблок Балаковской АЭС отключили для планового ремонта
Михаил Ведерников
Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Петросян назвал размер своей пенсии
01:24Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
Лента новостейМолния