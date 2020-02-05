Россия планирует в ближайшее время обсудить с Ираном проект в Фордо

"Сложно сказать, это вопрос переговоров экспертов двух стран. Пока неясно (когда конкретно возобновится проект – ред.)", - сказал посол, отвечая на вопрос, возможно ли возобновление работы над проектом в обозримом будущем.
18 декабря 2019, 22:43Ядерные технологииИран ожидает расширения сотрудничества с Россией по объекту в Фордо
"Я думаю, что ситуация прояснится по результатам ближайших контактов, которые мы ожидаем между профильными ведомствами Ирана и РФ – иранской Организацией по атомной энергии и госкорпорацией "Росатом", - добавил Джагарян.
На вопрос, планируется ли поездка вице-президента и главы Организации атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи в Москву для разрешения ситуации, посол указал, что на сегодняшний день, по его информации, в повестке дня вопрос о визите пока не стоит.
20 декабря 2019, 03:05Ядерные технологииПостпред США при ООН призвала Иран прекратить обогащение урана в Фордо
С 2017 года специалисты топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо для производства стабильных изотопов в медицинских целях. После 6 ноября Иран отказался от выполнения части обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США, и начал обогащение урана в Фордо, что сделало технически невозможным производство стабильных изотопов в том же помещении, где идет обогащение урана. После этого российская компания сначала заявила, что приостанавливает работы на объекте, а затем - что не рассматривает возможность возобновления работ на заводе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что вокруг проекта сложилась новая ситуация и российская сторона переводит его в режим "stand-by".