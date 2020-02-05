Россия планирует в ближайшее время обсудить с Ираном проект в Фордо

ТЕГЕРАН, 5 фев – РИА Новости, Антон Быстров. Россия ожидает в ближайшее время контакты с Ираном по работе над стабильными изотопам на ядерном объекте в Фордо, когда проект возобновится, сказать сложно, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

"Сложно сказать, это вопрос переговоров экспертов двух стран. Пока неясно (когда конкретно возобновится проект – ред.)", - сказал посол, отвечая на вопрос, возможно ли возобновление работы над проектом в обозримом будущем.

"Я думаю, что ситуация прояснится по результатам ближайших контактов, которые мы ожидаем между профильными ведомствами Ирана и РФ – иранской Организацией по атомной энергии и госкорпорацией "Росатом", - добавил Джагарян.

На вопрос, планируется ли поездка вице-президента и главы Организации атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи в Москву для разрешения ситуации, посол указал, что на сегодняшний день, по его информации, в повестке дня вопрос о визите пока не стоит.