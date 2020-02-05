Группа российских эпидемиологов прибыла в Китай

МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Группа российских эпидемиологов в среду прибыла в Китай для оказания поддержки в борьбе с распространением нового коронавируса.
"Российские эпидемиологи проведут консультации с китайскими партнерами в Пекине", - сообщили информслужбе "Россия-Китай: главное" в российском посольстве в КНР.
Напомним, что Россия также предоставит материальную помощь Китаю для борьбы с эпидемией. В КНР будут отправлены защитные маски, защитные очки и костюмы. Матпомощь прибудет в Китай "в ближайшие дни", отметил посол России в КНР Андрей Денисов.