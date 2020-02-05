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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-05T10:49+0300
https://ria.ru/20200205/1564268615.html
Группа российских эпидемиологов прибыла в Китай
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РИА Новости

Группа российских эпидемиологов прибыла в Китай

10:49 05.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Группа российских эпидемиологов в среду прибыла в Китай для оказания поддержки в борьбе с распространением нового коронавируса.
"Российские эпидемиологи проведут консультации с китайскими партнерами в Пекине", - сообщили информслужбе "Россия-Китай: главное" в российском посольстве в КНР.
Напомним, что Россия также предоставит материальную помощь Китаю для борьбы с эпидемией. В КНР будут отправлены защитные маски, защитные очки и костюмы. Матпомощь прибудет в Китай "в ближайшие дни", отметил посол России в КНР Андрей Денисов.
Временная больница в китайском городе Ухань
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Россия-Китай: ГлавноеАндрей ДенисовКитайРоссия
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