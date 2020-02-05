РБК: завод "Карат" пригрозил перенести из России часть производства

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
По данным издания, на совещании в ведомстве, прошедшем 30 января, гендиректор завода Евгений Гребнев предупредил о трудностях с установкой оборудования для нанесения маркировки. По его словам, из 16 линий 14 нужно доукомплектовать, а еще на двух оборудование для маркировки установить не получится, поскольку там нет места.
Гребнев подтвердил РБК намерения компании и уточнил, что в Белоруссию могут быть перенесены только линии по производству творожных сыров Violett. Кроме того, завод производит плавленые сырки "Дружба" и "Янтарь".
С 15 июля прошлого года в России начался эксперимент по маркировке некоторых видов молочной продукции. Он должен завершиться 29 февраля, однако Минпромторг предложил продлить срок до 31 мая. С 1 июня маркировка станет обязательной.
Производители молочной продукции, участвующие в эксперименте, пока оценивают его ход негативно. Представители предприятий рассказали РИА Новости, что не готовы к введению маркировки. По их словам, отрасли потребуется либо продлить срок эксперимента, либо отменить инициативу.