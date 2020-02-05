РБК: завод "Карат" пригрозил перенести из России часть производства

По данным издания, на совещании в ведомстве, прошедшем 30 января, гендиректор завода Евгений Гребнев предупредил о трудностях с установкой оборудования для нанесения маркировки. По его словам, из 16 линий 14 нужно доукомплектовать, а еще на двух оборудование для маркировки установить не получится, поскольку там нет места.