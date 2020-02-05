Бальбек назвал слова Помпео про Крым шоком для Киева

"В словах Помпео нет сенсаций. Руководитель внешнеполитического ведомства США, возможно, с досадой, но искренне озвучил то, о чем думают во всем западном мире. Наверняка, он подумал о том, что пусть лучше сейчас Украина узнает правду, чем будет еще годами пить сладкий мед политической лжи и несбывшихся надежд", - сказал РИА Новости Бальбек, представляющий Крым.