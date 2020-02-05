Бальбек назвал слова Помпео про Крым шоком для Киева

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Слова госсекретаря США Майка Помпео про Крым несомненно шокировали Киев, но лучше узнать правду сейчас и понять, что республика не просто отошла от берегов Украины, а отчалила и убыла за горизонт, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Ранее украинский портал "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины и отметил, что мировые игроки это понимают. Госсекретарь США подчеркнул, что Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать.
"В словах Помпео нет сенсаций. Руководитель внешнеполитического ведомства США, возможно, с досадой, но искренне озвучил то, о чем думают во всем западном мире. Наверняка, он подумал о том, что пусть лучше сейчас Украина узнает правду, чем будет еще годами пить сладкий мед политической лжи и несбывшихся надежд", - сказал РИА Новости Бальбек, представляющий Крым.
"Без сомнения, для официального Киева эти слова - настоящий шок: да - поддержка будет, но, как говорится, без души. Крым не просто отошел от берегов Украины, он просто отчалил и убыл за горизонт. И никакие попытки швартовых команд притянуть обратно к украинскому причалу уже успеха не дадут", - подчеркнул собеседник агентства.