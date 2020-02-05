Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов

Суперпродукты для суперздоровья: мифы и реальность О ягодах годжи и асаи, семенах чиа, плодах гуараны и других суперфудах, их полезных свойствах, противопоказаниях, а также о здоровом питании корреспондент "Социального навигатора" побеседовал с диетологом и теми, кто на себе попробовал действие заморских чудо-растений и их отечественных аналогов.