Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T15:32+0300
https://ria.ru/20200205/1564268342.html
Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564269497_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_952de408a411d50f506972dd95b96362.jpg
РИА Новости

Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов

10:59 05.02.2020 (обновлено: 15:32 05.02.2020)
5401
© Depositphotos / Andrey PopovСемена чиа и ягоды годжи
Семена чиа и ягоды годжи
© Depositphotos / Andrey Popov
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Специалисты Российской системы качества выяснили, действительно ли суперфуды приносят пользу организму или это просто хороший маркетинговый ход.
"Суперфуд" — термин, используемый для описания продуктов, которые, предположительно, обладают особыми полезными свойствами и имеют большую концентрацию питательных веществ. При этом ряд научных организаций считают такие продукты исключительно маркетинговым инструментом.
Супер-продукты для супер-здоровья: мифы и реальность
28 сентября 2018, 10:30
Суперпродукты для суперздоровья: мифы и реальностьО ягодах годжи и асаи, семенах чиа, плодах гуараны и других суперфудах, их полезных свойствах, противопоказаниях, а также о здоровом питании корреспондент "Социального навигатора" побеседовал с диетологом и теми, кто на себе попробовал действие заморских чудо-растений и их отечественных аналогов.
Среди самых популярных образцов подобной продукции можно назвать водоросль спирулина, ягоды годжи, семена чиа, ягоды асаи и крупу киноа. Если верить маркетинговым обещаниям, спирулина помогает бороться с ожирением и диабетом, способствует омоложению кожи и снижению веса. Эта водоросль действительно обладает высоким содержанием белка и свободных аминокислот, не содержит глютена и фитоэстрогенов. Практически полным аналогом спирулины могут стать, по мнению экспертов Роскачества, другие водоросли, например фукус, который стоит в два раза дешевле.
Ягоды годжи, которые называют эликсиром молодости и долголетия, помогают также вылечить импотенцию и бесплодие, богаты питательными веществами и растительными полифенолами, способствующими выводу лишнего жира из сосудов печени. Заменить их можно кизилом, сушеной клюквой, ежевикой, брусникой или черникой.
Мясо или фрукты
10 января, 16:49Акценты
Нездоровое здоровое питание: какая диета самая опаснаяСпециалисты по питанию распределили популярные диеты по их полезности, бесполезности и опасности для здоровья.
Семена чиа, как обещают маркетологи, зарядят энергией, благотворно повлияют на сердечно-сосудистую систему и помогут контролировать вес. Они содержат растительный белок, большое количество клетчатки и полиненасыщенных жирных кислот, магний, железо, антиоксиданты, витамины A, B, B2, PP. Аналоги — рыба, кунжут и орехи, особенно фундук.
Ягоды асаи снижают вес и уменьшают риск онкологических заболеваний, содержат много мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, бензойную кислоту, множество витаминов и минералов, а также антиоксиданты. В Роскачестве отметили, что по содержанию витамина А пять граммов ягод асаи равны одной свекле. Бензойную кислоту можно найти в таких лесных ягодах, как клюква и брусника, а антиоксиданты — в чернике. Калием богаты бананы, а полиненасыщенными жирными кислотами — орехи, рыба и авокадо.
Крупа киноа благотворно воздействует на здоровье и помогает снижать вес из-за низкой калорийности. В ее составе содержатся фосфор, цинк, кальций, много железа, витамин B9 и грубые волокна. Практически полным аналогом этого продукта является гречка.
Овощи на столе
3 февраля, 08:58
Диетолог перечислила продукты, полезные для иммунитета
79112003
Обсудить 1
СуперфудыОрехивитаминыРоскачествоЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Памятник плавленому сырку Дружба в Москве
РБК: завод "Карат" пригрозил перенести из России часть производства
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа
"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
Лопата в песке
В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
Кампания по переписи населения на Аляске
"Трамп может отдать Аляску России": шок и трепет в сенате США
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Женщины в медицинских масках переходят улицу в Пекине
Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Танк КВ-1
National Interest назвал советские танки КВ "катастрофой"
Госсекретарь США Майк Помпео
В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Онищенко оценил слова нарколога о самом опасном алкогольном напитке
Бессонница
Врач рассказал, как избежать недомогания после пробуждения
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
Уже скоро: Россия обойдет по размеру экономики Германию
Высокие отношения: спикер Пелоси порвала копию речи Трампа сразу после его выступления
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Тамара Плетнева
Плетнева призналась, что в детстве стыдилась своей национальности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Петросян назвал размер своей пенсии
01:24Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
Лента новостейМолния