Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Специалисты Российской системы качества выяснили, действительно ли суперфуды приносят пользу организму или это просто хороший маркетинговый ход.
"Суперфуд" — термин, используемый для описания продуктов, которые, предположительно, обладают особыми полезными свойствами и имеют большую концентрацию питательных веществ. При этом ряд научных организаций считают такие продукты исключительно маркетинговым инструментом.
28 сентября 2018, 10:30Суперпродукты для суперздоровья: мифы и реальностьО ягодах годжи и асаи, семенах чиа, плодах гуараны и других суперфудах, их полезных свойствах, противопоказаниях, а также о здоровом питании корреспондент "Социального навигатора" побеседовал с диетологом и теми, кто на себе попробовал действие заморских чудо-растений и их отечественных аналогов.
Среди самых популярных образцов подобной продукции можно назвать водоросль спирулина, ягоды годжи, семена чиа, ягоды асаи и крупу киноа. Если верить маркетинговым обещаниям, спирулина помогает бороться с ожирением и диабетом, способствует омоложению кожи и снижению веса. Эта водоросль действительно обладает высоким содержанием белка и свободных аминокислот, не содержит глютена и фитоэстрогенов. Практически полным аналогом спирулины могут стать, по мнению экспертов Роскачества, другие водоросли, например фукус, который стоит в два раза дешевле.
Ягоды годжи, которые называют эликсиром молодости и долголетия, помогают также вылечить импотенцию и бесплодие, богаты питательными веществами и растительными полифенолами, способствующими выводу лишнего жира из сосудов печени. Заменить их можно кизилом, сушеной клюквой, ежевикой, брусникой или черникой.
Семена чиа, как обещают маркетологи, зарядят энергией, благотворно повлияют на сердечно-сосудистую систему и помогут контролировать вес. Они содержат растительный белок, большое количество клетчатки и полиненасыщенных жирных кислот, магний, железо, антиоксиданты, витамины A, B, B2, PP. Аналоги — рыба, кунжут и орехи, особенно фундук.
Ягоды асаи снижают вес и уменьшают риск онкологических заболеваний, содержат много мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, бензойную кислоту, множество витаминов и минералов, а также антиоксиданты. В Роскачестве отметили, что по содержанию витамина А пять граммов ягод асаи равны одной свекле. Бензойную кислоту можно найти в таких лесных ягодах, как клюква и брусника, а антиоксиданты — в чернике. Калием богаты бананы, а полиненасыщенными жирными кислотами — орехи, рыба и авокадо.
Крупа киноа благотворно воздействует на здоровье и помогает снижать вес из-за низкой калорийности. В ее составе содержатся фосфор, цинк, кальций, много железа, витамин B9 и грубые волокна. Практически полным аналогом этого продукта является гречка.
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