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Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
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РИА Новости

Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

10:40 05.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более, чем один оклад", - цитирует Гончарука пресс-служба президента Украины.

Он отметил, что вся информация о зарплатах руководства кабмина будет публичной и публиковаться ежемесячно.
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал такое решение. "Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", - цитирует Зеленского пресс-служба.
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Также Гончарук проинформировал Зеленского о том, что правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения. "Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение", - сказал премьер.
Ранее агентство "Украинские новости" информировало о высокой зарплате министра юстиции Украины Дениса Малюськи: в декабре он получил премии за три месяца на общую сумму 190,4 тысячи гривен (7,9 тысячи долларов). По данным издания, заработная плата Малюськи за декабрь составила 226 тысяч гривен (9,4 тысячи долларов), его заместителей - от 90 до 153 тысячи гривен (от 3,7 до 6,3 тысячи долларов). Малюська ответил, что высокая зарплата ему необходима для накоплений, так как после увольнения он не сможет вернуться на прежнюю работу. Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что многие украинские министры и их заместители просят повысить зарплату, чтобы содержать семьи.
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Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличилась чуть более чем на 10% и составила 4,1 тысячи гривен (около 180 долларов), при этом, по данным Госстата, средняя зарплата в стране к концу года составила около 10,7 тысячи гривен (около 460 долларов), в Киеве - около 16 тысяч гривен (около 670 долларов).
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Алексей ГончарукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Молодцы, у нас бы так!
5 февраля, 10:44
VVkcorp.333777
4520010
Это очередная провокация против России! Они хотят подорвать наши скрепы!
5 февраля, 12:05
Алексей Алексеев
8100000
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