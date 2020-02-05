Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Премьер-министр Украины Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более, чем один оклад", - цитирует Гончарука пресс-служба президента Украины .

Он отметил, что вся информация о зарплатах руководства кабмина будет публичной и публиковаться ежемесячно.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал такое решение. "Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Также Гончарук проинформировал Зеленского о том, что правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения. "Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение", - сказал премьер.

Ранее агентство "Украинские новости" информировало о высокой зарплате министра юстиции Украины Дениса Малюськи: в декабре он получил премии за три месяца на общую сумму 190,4 тысячи гривен (7,9 тысячи долларов). По данным издания, заработная плата Малюськи за декабрь составила 226 тысяч гривен (9,4 тысячи долларов), его заместителей - от 90 до 153 тысячи гривен (от 3,7 до 6,3 тысячи долларов). Малюська ответил, что высокая зарплата ему необходима для накоплений, так как после увольнения он не сможет вернуться на прежнюю работу. Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что многие украинские министры и их заместители просят повысить зарплату, чтобы содержать семьи.