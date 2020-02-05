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Эвакуированные из Китая россияне проходят погранконтроль
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РИА Новости

Эвакуированные из Китая россияне проходят погранконтроль

10:33 05.02.2020 (обновлено: 14:56 05.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУсиление санитарно-карантинного контроля в аэропорту
Усиление санитарно-карантинного контроля в аэропорту
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Усиление санитарно-карантинного контроля в аэропорту. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Россияне, эвакуированные из Китая в зону карантина в Тюменской области, проходят погранконтроль, сообщило в среду пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. Первый самолет из Китая с гражданами России в среду приземлился в аэропорту Рощино в Тюмени.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
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"Россияне, эвакуированные из Китая, проходят погранконтроль. Их сопровождают врачи Минобороны РФ, вирусологи и специалисты Роспотребнадзора", - говорится в сообщении погрануправления.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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