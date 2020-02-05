Зеленский призвал разрешить ситуацию с долгами по зарплате шахтерам

"Ситуацию с задолженностями (шахтерам – ред.) нужно урегулировать в ближайшее время. Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.