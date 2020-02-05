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Зеленский призвал разрешить ситуацию с долгами по зарплате шахтерам
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РИА Новости

Зеленский призвал разрешить ситуацию с долгами по зарплате шахтерам

10:32 05.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкШахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы
Шахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Шахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы. Архивное фото
КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию с задолженностью по заработной плате шахтерам нужно решить в ближайшее время, правительство должно подготовить программу реструктуризации угольной отрасли и провести аудит состояния государственных шахт.
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что общий долг по зарплате украинским шахтерам составляет около 48 миллионов долларов.
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"Ситуацию с задолженностями (шахтерам – ред.) нужно урегулировать в ближайшее время. Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.
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Михаил ВолынецВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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