В ФПИ рассказали о разработке самолета "Партизан"

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Самолет со сверхкоротким взлетом и посадкой, разрабатываемый в России по заданию Самолет со сверхкоротким взлетом и посадкой, разрабатываемый в России по заданию Фонда перспективных исследований (ФПИ) , получил название "Партизан", рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора фонда Виталий Давыдов

"Название "Партизан" родилось из возможностей этого летательного аппарата доставлять грузы на небольшую слабо оборудованную площадку, то есть решать задачу, которая актуальна для партизанских отрядов", - пояснил Давыдов.

В рамках этого проекта проводятся работы по созданию самолета сверхкороткого взлета и посадки.

"Это будет турбовинтовая машина, в которой за счет дополнительных винтов обеспечивается обдув крыла, что повышает подъемную силу. Такой самолет сможет взлететь практически с места", - сказал он.

Ранее сообщалось, что дальность полета самолета составит тысячу километров при скорости в 250 километров в час, максимальная скорость — 315 километров в час, вес полезной нагрузки — до 500 килограммов.