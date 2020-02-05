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Украина создаст министерство по вопросам "оккупированных территорий"
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РИА Новости

Украина создаст министерство по вопросам "оккупированных территорий"

10:26 05.02.2020 (обновлено: 11:27 05.02.2020)
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© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости
КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. На Украине создадут отдельное министерство по вопросам "оккупированных территорий", сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

"Это даст нам возможность гораздо эффективнее заниматься вопросами реинтеграции Донбасса и работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами", — цитирует Гончарука пресс-служба президента Украины.

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До сих пор на Украине существовало Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Однако недавно Зеленский поручил реорганизовать некоторые ведомства, которые были объединены в одно. Речь также идет о Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерстве культуры, которое занимается и вопросами молодежи и спорта.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
В декабре Зеленский утвердил пять сценариев "реинтеграции Донбасса" и очередной раз подчеркнул недопустимость решения проблемы военным путем, однако напряженность в зоне конфликта сохраняется, там не прекращаются перестрелки.
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Алексей ГончарукЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМинскООНВ мире
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