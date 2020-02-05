Украина создаст министерство по вопросам "оккупированных территорий"

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. На Украине создадут отдельное министерство по вопросам "оккупированных территорий", сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании с президентом На Украине создадут отдельное министерство по вопросам "оккупированных территорий", сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским

"Это даст нам возможность гораздо эффективнее заниматься вопросами реинтеграции Донбасса и работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами", — цитирует Гончарука пресс-служба президента Украины.

До сих пор на Украине существовало Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Однако недавно Зеленский поручил реорганизовать некоторые ведомства, которые были объединены в одно. Речь также идет о Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерстве культуры, которое занимается и вопросами молодежи и спорта.

Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.