В Бурятии госпитализировали троих летчиков из Китая

"Они прибыли в составе группы для обучения на авиационный завод (У-УАЗ) 31 января рейсом Пекин-Иркутск. В настоящее время им выставлен диагноз острый фарингит. Также мы ждем результатов анализов на коронавирус из Новосибирска. Анализы были отправлены, это необходимая процедура", - сказала собеседница агентства.