В Бурятии госпитализировали троих летчиков из Китая

КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Трое летчиков из КНР, прибывшие в составе группы для обучения на авиационный завод в Улан-Удэ, госпитализированы с острым фарингитом, сообщили РИА Новости в республиканском роспотребнадзоре.
"Они прибыли в составе группы для обучения на авиационный завод (У-УАЗ) 31 января рейсом Пекин-Иркутск. В настоящее время им выставлен диагноз острый фарингит. Также мы ждем результатов анализов на коронавирус из Новосибирска. Анализы были отправлены, это необходимая процедура", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что остальные члены группы в составе девяти человек, находятся под наблюдением медиков.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.