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В Бурятии госпитализировали троих летчиков из Китая
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РИА Новости

В Бурятии госпитализировали троих летчиков из Китая

10:25 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Трое летчиков из КНР, прибывшие в составе группы для обучения на авиационный завод в Улан-Удэ, госпитализированы с острым фарингитом, сообщили РИА Новости в республиканском роспотребнадзоре.
"Они прибыли в составе группы для обучения на авиационный завод (У-УАЗ) 31 января рейсом Пекин-Иркутск. В настоящее время им выставлен диагноз острый фарингит. Также мы ждем результатов анализов на коронавирус из Новосибирска. Анализы были отправлены, это необходимая процедура", - сказала собеседница агентства.
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