Медики будут круглосуточно дежурить в зоне карантина под Тюменью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Медперсонал будет вести круглосуточное дежурство в зоне карантина по Медперсонал будет вести круглосуточное дежурство в зоне карантина по коронавирусу под Тюменью , сообщил в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В среду он посетил реабилитационный центр, где на время карантина разместятся 144 человека.

"Медицинские подразделения полностью готовы - реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами, квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство", - цитирует Мурашко оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. Первый самолет из Китая с гражданами России в среду приземлился в аэропорту "Рощино" в Тюмени.