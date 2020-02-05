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Медики будут круглосуточно дежурить в зоне карантина под Тюменью
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РИА Новости

Медики будут круглосуточно дежурить в зоне карантина под Тюменью

10:24 05.02.2020
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Медперсонал будет вести круглосуточное дежурство в зоне карантина по коронавирусу под Тюменью, сообщил в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В среду он посетил реабилитационный центр, где на время карантина разместятся 144 человека.
"Медицинские подразделения полностью готовы - реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами, квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство", - цитирует Мурашко оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. Первый самолет из Китая с гражданами России в среду приземлился в аэропорту "Рощино" в Тюмени.
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Михаил МурашкоТюменская областьОбщество
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