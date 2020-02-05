Медики будут круглосуточно дежурить в зоне карантина под Тюменью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Медперсонал будет вести круглосуточное дежурство в зоне карантина по коронавирусу под Тюменью, сообщил в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В среду он посетил реабилитационный центр, где на время карантина разместятся 144 человека.
"Медицинские подразделения полностью готовы - реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами, квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство", - цитирует Мурашко оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. Первый самолет из Китая с гражданами России в среду приземлился в аэропорту "Рощино" в Тюмени.
4 февраля, 21:03В ВОЗ оценили затраты на борьбу с коронавирусом
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.