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Россия-Китай: Главное
2020-02-05T10:19+0300
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В Ухане для борьбы с коронавирусом развернули 20 мобильных госпиталей
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РИА Новости

В Ухане для борьбы с коронавирусом развернули 20 мобильных госпиталей

10:19 05.02.2020
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© REUTERS / China DailyВременная больница в китайском городе Ухань
Временная больница в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В китайский Ухань, ставший эпицентром вспышки нового коронавируса, перенаправили 20 мобильных госпиталей со всей страны.
В этих заведениях будут предоставлять лечение пациентам с легкими симптомами.
Как отметил на пресс-конференции сотрудник Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй, эти мобильные госпитали доставляются в город с 4 февраля.
По словам Цзяо Яхуэя, власти мобилизовали 1400 медсестер со всей страны. Они приедут в Ухань, чтобы заботиться о зараженных.
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