В Ухане для борьбы с коронавирусом развернули 20 мобильных госпиталей

МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В китайский Ухань, ставший эпицентром вспышки нового коронавируса, перенаправили 20 мобильных госпиталей со всей страны.
В этих заведениях будут предоставлять лечение пациентам с легкими симптомами.
Как отметил на пресс-конференции сотрудник Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй, эти мобильные госпитали доставляются в город с 4 февраля.
По словам Цзяо Яхуэя, власти мобилизовали 1400 медсестер со всей страны. Они приедут в Ухань, чтобы заботиться о зараженных.