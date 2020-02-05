В Ухане для борьбы с коронавирусом развернули 20 мобильных госпиталей

В этих заведениях будут предоставлять лечение пациентам с легкими симптомами.

Как отметил на пресс-конференции сотрудник Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй, эти мобильные госпитали доставляются в город с 4 февраля.