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Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол
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РИА Новости

Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол

10:12 05.02.2020 (обновлено: 11:19 05.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоДворцовая площадь в Варшаве
Дворцовая площадь в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Дворцовая площадь в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Логика должна подсказывать полякам, что угрозы со стороны Москвы нет, но тема "российской угрозы" постоянно нагнетается и это сказывается на отношении людей, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
"Я не могу судить о том, в какой мере люди в Польше действительно верят или не верят в угрозу нападения со стороны России. Вроде бы элементарная логика должна им подсказывать, что у России нет ни причин для этого, ни таких намерений. Однако тема "российской угрозы" постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве, а это не может не сказываться на мировосприятии и настроениях людей", - сказал дипломат.
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Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Андреевым >>
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Сергей Андреев (дипломат)ПольшаРоссияВ мире
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