Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол

"Я не могу судить о том, в какой мере люди в Польше действительно верят или не верят в угрозу нападения со стороны России. Вроде бы элементарная логика должна им подсказывать, что у России нет ни причин для этого, ни таких намерений. Однако тема "российской угрозы" постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве, а это не может не сказываться на мировосприятии и настроениях людей", - сказал дипломат.