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РИА Наука
2020-02-05T10:08+0300
https://ria.ru/20200205/1564266915.html
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
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РИА Новости

В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты

10:07 05.02.2020 (обновлено: 10:08 05.02.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой Фонда перспективных исследованийГлава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
Глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда перспективных исследований
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Изготовление демонстратора российской многоразовой ракеты по проекту "Крыло-СВ" начнется в ближайшие месяцы, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.
Изначально планировалось приступить к изготовлению демонстратора этой ракеты еще летом прошлого года.
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Летные испытания возвращаемой ступени "Крыло-СВ" могут начаться в 2020 году
"Результаты аванпроекта проанализированы с участием госкорпорации "Роскосмос". Рекомендовано перейти к работам по созданию демонстратора. Это предложение будет вынесено на рассмотрение научно-технического совета фонда в феврале текущего года. Учитывая уровень отработки данных предложений, нет сомнений в том, что в первом полугодии мы приступим к практической разработке демонстратора многоразового возвращаемого ракетного блока", - сказал он.
По словам Давыдова, начало летных испытаний демонстратора, то есть его первый пуск, планируется на рубеже 2023 года.
"Крыло-СВ" - это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса, аванпроект которой был подготовлен и защищен 29 мая 2019 года в ФПИ с положительной оценкой. Он выполнялся рабочей группой, где головным предприятием выступил АО "ЭМЗ имени В.М. Мясищева".
Сообщалось, что ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях - до 6 чисел Маха. Пуски будут проводиться с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Специально для ракеты разрабатывается новый двигатель, получивший название "Вихрь". Для разработки ракеты в головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаш планируется создать новое КБ им. Бартини. Планируется, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром по-самолетному на крыльях.
В перспективе такой носитель будет особенно востребован для восполнения крупномасштабных орбитальных группировок космических систем типа планируемой к развертыванию Россией многофункциональной системы "Сфера". Кроме того, результаты проекта "Крыло-СВ" планируется использовать для обеспечения испытаний элементов гиперзвуковых летательных аппаратов, рассказал Давыдов.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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